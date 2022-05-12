料暴雨澳門廣州預告停課 港未跟 天文台：現技術難估雨量 太早停課或變虛報

天文台表示，與活躍低壓槽相關的驟雨及雷暴昨日持續影響本港，各區錄得雨量不平均，當中市區雨量相對較小，天文台總部錄得逾50毫米，港島各區普遍逾70毫米，新界東、大嶼山西南及長洲等為「重災區」，全日雨量逾100毫米，不過天文台昨日全日夜並未發出暴雨警告信號。

未來數天料狂風雷暴 周一最低19℃

天文台預測，一道低壓槽會在未來數天於華南沿岸徘徊，該區連續有大雨及狂風雷暴。預料一股東北季候風在周日抵達廣東沿岸，氣溫逐步下降，下周一（16日）最低19℃。隨着低壓槽遠離沿岸地區，下周初至中期天氣逐漸好轉。

對於天文台未跟隨鄰近地區停課，陳栢緯昨解釋，要做到定時、定點及定量預測雨量有困難，暴雨有如「煲水」，無法得知水中氣泡出現位置，有很大隨機性，最多做到10多分鐘預測，已是最先進的系統，預測時間愈長，誤差愈大。

澳門教育及青年發展局於周二公布昨日停課安排，澳門地球物理暨氣象局昨早11時40分發出紅色暴雨警告信號，維持約一小時，12時40分取消；澳門教青局昨晚於新聞局facebook專頁稱，今日天氣仍不穩定，暴雨的隨機性及雨區落點不確定性較大，當局會因應天氣變化「動態研判」。

梁榮武：應按系統辦事 毋須跟風

為應對強降雨，廣州市防迅防旱防風總指揮部於周二宣布，10至12日期間廣州全市中小學、幼稚園停課，倡導居家辦公。翻查資料，國務院總理李克強今年4月曾對防汛抗旱工作作出重要批示，強調堅決防範應對重大洪澇災害，確保人民群眾生命財產安全。

天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武認為，本港自1992年已建立一套暴雨警告系統，應跟該系統辦事，「唔好鄰近地區有特別做法就跟風，將來點做可以傾」。