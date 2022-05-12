壹傳媒違契案 周達權任控方證人 原同案被告 律政司2月申分拆獲批

料下周一作供 特別通道進出

被告黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）同被控一項欺詐罪，黎智英另被控一項欺詐罪。楊美琪表示，接下來的證人身分特殊，為免尷尬及保障他的人身安全，申請特別通道，但不需屏後作供，屆時或由警方陪同進出。

代表黎智英的資深大律師陳政龍和代表黃偉強的資深大律師黃佩琪不反對控方申請，陳官遂批准申請，並着控方為證人安排休息室等。連日審訊提及，該名關鍵證人作供需時最長，估計逾兩日。

翻查資料，周達權（64歲）原本和黎智英、黃偉強於前年12月3日同被控一項欺詐罪，至今年2月21日，控方申請將周達權的控罪分拆審訊，惟未有透露原因，法官在黎智英及黃偉強不反對下批准分拆案件，周達權將於7月21日提訊，其間亦獲豁免到警署報到。

科技園人員認無入2至4樓 官：租戶惡過你？

另外，科技園公司發展經理古宇兵昨日作供表示，前年4月他由蘋果印刷職員章建勝帶領巡查將軍澳工業邨涉案處所，章建勝稱2至4樓內有記者工作，由於新聞材料較敏感，不便入去察看，所以古和科技園人員當時沒有進內。

有份巡查的科技園高級經理胡文浩作供時，亦承認被拒絕下未有進入2至4樓，僅在門外看到裏面有員工工作。法官問及「為何承租人會惡過你？」並質疑巡查報告沒提及被拒進入巡視，形容報告「誇誇其詞」，更指出該3層使用率為100%，胡同意寫法可能有誤導。

胡又稱巡查工業邨其他處所時，也曾被拒絕進入部分地方，他重申可見該些樓層正運作，無需要記錄在報告。

至於高級發展經理李偉堅作供稱，他曾就處所內有沒持牌的蘋果日報慈善基金水牌，要求對方移除。

明報記者

【案件編號：DCCC 349/21】

（壹傳媒違契案）