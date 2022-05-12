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涉起底逾70議員、煽動掟彈 保安被捕

【明報專訊】警方聯同個人資料私隱專員公署，昨拘捕一名23歲男子。他被指於網上社交平台披露多名立法會議員及警員個人資料，及煽惑他人攻擊立法會選舉票站主任，涉干犯「煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害」及「未經資料當事人同意下披露其個人資料」。

前年7月稱向選舉主任掟汽油彈

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察鄭澤仁交代案情稱，警方於今年3月發現，涉事男子於社交平台披露逾70名立法會議員及數名警務人員的個人及家人資料，包括姓名、出生日期、身分證號碼、住址及辦公室地址等。另外，涉事男子於2020年7月，即原定立法會選舉舉行前，於同一平台發布「向選舉主任掟汽油彈」的信息。

涉事23歲男子報稱保安員，昨於深水埗被捕，被扣留調查。警方行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

2019起查123宗起底 拘23人

個人資料私隱專員公署高級個人資料主任盧廸凡表示，《個人資料（私隱）修訂條例》已於去年10月8日生效，旨在打擊起底。他說，該署已按法例要求涉事社交平台營運商移除相關起底信息。如有違例，首次定罪可處罰款5萬元及監禁兩年，另每日罰款1000元；其後每次定罪，可處罰款10萬元及監禁兩年，另每日罰款2000元。

警方由2019年起共調查123宗起底案件，共拘捕23人，其中有4宗已完成司法程序。

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