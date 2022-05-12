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首季罪案跌6% 虐兒、詐騙、勒索增三成

【明報專訊】警方昨公布最新罪案數字，今年首季錄得整體罪案數字為13,866宗，較去年同期下跌6.2%，當中青少年罪行跌幅最大，今年首季被捕青少年共448人，較去年同期下跌37.5%。虐兒、詐騙及勒索個案則錄升幅，分別增加29%、29%及28.6%，兇殺案亦由4宗增至7宗。截至2022年3月31日，警方以涉嫌違反《港區國安法》共拘捕175人，檢控當中超過110人。

至3月涉國安法拘175人 控逾110

部分罪案仍錄得升幅。本年首季虐兒案件有245宗，上升29%，涉及侵害兒童性罪行及侵害兒童人身罪行分別上升43%及17%。勒索案則上升28.6%至432宗，升幅主要來自裸聊勒索。詐騙案亦上升29%至5378宗，當中逾七成與網上騙案有關，升幅主要來自網上購物騙案、求職騙案、投資騙案及電話騙案，分別錄得28%至超過3倍升幅。雖然援交騙案及網上情緣騙案宗數下跌，但涉及損失金額均上升31%至1430萬元及1.8億元。

448青少年被捕 跌37.5%

多項主要罪案均錄跌幅，包括行劫、爆竊、傷人及嚴重毆打、刑事恐嚇、刑事毁壞、盜竊、性罪行及嚴重毒品罪行等。暴力罪案有1840宗，按年減少212宗，跌幅為10.3%。

因干犯刑事罪行而被捕的青少年共448人，下跌37.5%。警方表示，今年有4名13歲男學童遭毒販利用販運冰毒、可卡因及大麻而被捕；亦有11名12至15歲女童，為賺快錢被賣淫集團利用參與賣淫活動。

社署接獲新呈報虐兒 按年增四成半

另外，社署發表2021年保護兒童資料系統統計報告，去年社署接獲1367宗新呈報虐兒個案，按年增加約45.4%，身體傷害或虐待最多，佔43.4%；性侵犯及疏忽照顧分別佔32.8%及20.1%。觀塘區佔去年新呈報虐兒個案13.2%，在全港18區排首位，元朗區和屯門區排第二及第三，分別佔12.6%及7.8%。

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