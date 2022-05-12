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牡丹金閣群組多3宗 梁子超料屆尾聲

【明報專訊】元朗牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋（下稱牡丹金閣）再有3名食客感染新冠病毒，累計23人染疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，已追蹤到全部同場食客，未有其他員工染疫。有專科醫生料當日傳播已完，如無新個案，相信群組感染近尾聲。另外，本港昨增280宗陽性個案，包括32宗輸入。

張竹君：未發現「超級傳播者」

張竹君表示，兩男一女染疫食客的年齡介乎71至76歲，均曾於5月1日光顧食肆，在本月2至4日期間不適，8至9日檢測呈陽性，群組23名患者大多無病徵或病徵輕微。她說，中心透過疫苗通行證紀錄，尋找市民預約接種時的聯絡電話，已完成追蹤5月1日同場190多名食客，其中2人已往馬來西亞，1人則在深圳，已通知相關單位。

張估計，當日患者分坐5至10枱，大部分在中間、部分中間靠右，稱座位分佈較複雜，因部分長者有「搭枱」，同枱食客不相識難確定位置，相信屬空氣傳播，暫未發現有人屬「超級傳播者」。

8指定診所停運 明恢復普通科

另外，今日（12日）起醫管局轄下8間新冠病毒指定診所停止運作，明日（13日）起恢復普通科門診診所服務，另青衣長康普通科門診診所同日起恢復夜間門診服務。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，5月1日至昨日相距10天，被傳染者應已發病，料當日傳播已結束，如員工持續檢測未有新個案，相信此群組感染近尾聲。

政府上月啟動第三階段院舍外展接種，本港院舍整體第一劑新冠疫苗接種率由3月中55%升至前日84%。公務員事務局長聶德權表示，4月初約一成院舍院友仍拒絕接種或因家屬反對而尚未接種新冠疫苗，現減至5.8%。

通行證寬限期 何栢良倡縮至3個月

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨表示，新變種病毒「遲早都會嚟」，應未雨綢繆提升接種率，推算60歲以上人口約33萬人一針未打，建議將疫苗通行證打第二針至第三針之間的寬限期，由半年縮短至3個月，料7月前60歲以上長者打完3針比率可升至約72%。

（新冠疫情）

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