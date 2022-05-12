疫苗通一周兩失靈 資科辦：已警告承辦商 「安心出行」更新刪針卡 專家：政府驗收疏忽

Google、華為用戶受影響

資科辦表示，前日（10日）下午4時許推出的安心出行程式3.2.4版本，因承辦商出現技術錯誤，Google或華為用戶於前日相關時段更新程式，會因技術錯誤導致已儲存的電子針卡、「醫學豁免證明書」二維碼、「康復二維碼」等被刪除。資科辦前晚約8時在Google Play及華為AppGallery平台推出3.2.5更新版本修正問題，亦已向承辦商發警告信，要求嚴肅處理及加強監察，並向市民致歉。相關問題並不影響蘋果iOS用戶。

有人無法飲茶 有人憂手機資料被盜

資科辦昨午1時許發稿公布事件。任職私人助理、已打3劑疫苗的喬小姐昨早到入境處遞交文件時，程式顯示她未儲存針卡紀錄，她一度以為手機資料被盜，唯有透過醫健通程式將針卡匯入安心出行始能進入處所；至下午從新聞報道得悉事件，隨即更新程式並重新添加針卡和檢測結果。

觀塘區前議員李軍澤表示，昨收到3個街坊查詢，有事主與親友到茶樓飲茶，因手機突失去針卡紀錄而無法入內。李昨在午飯時段亦遇到有掃不到針卡的長者無奈離開食肆，「當時大家都唔知發生乜事，企咗喺度入唔到去」，認為事件對長者造成較大不便。

方保僑：試運行程序查bug不能疏忽

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為事件本可避免，「一般市民咁容易都發現到」，認為屬當局驗收問題；他說驗收時要了解軟件是否存在缺陷（bug），最簡單是整個程序試運行一次，「呢啲工序不能疏忽，每一次都要做一次，確保喺任何情境都唔會有錯」。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華對事件感詫異，稱每次發布更新前應當已測試好程式；他又說，萬一有市民光顧食肆期間因更新而失針卡，又剛好遇上食環巡查，當事人和食肆都會被罰，或會令公眾對使用安心出行感到擔憂。

除今次事故外，資科辦上周三（4日）曾公布，有部分用戶使用安心出行時，或會因間歇性未能正常讀取已儲存的疫苗通行證二維碼，以致錯誤出現「未有儲存接種紀錄」的紅色二維碼，同日推出3.2.3版本以處理相關情况。

明報記者

（新冠疫情）

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