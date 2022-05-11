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潭尾方艙職員涉偷家電物資 警拘4人

【明報專訊】將回到「備用」狀態的元朗潭尾方艙社區隔離設施發生物資盜竊案。負責管理的海關人員上周五（6日）懷疑有人盜竊物資，遂報警求助。警方調查後先後拘捕4男女，各人均為非公務員合約工人，涉嫌盜竊及企圖盜竊，包括全新的電蒸籠、水壺、飲料、藥物、零食等物資。

全屬非公務員合約工人

海關人員揭發報警

據了解，潭尾方艙社區隔離設施於本月3日起停止運作，工人陸續將物資運送到另一個社區隔離設施。當日負責管理的海關人員，發現一輛停泊在儲物室外的私家車，後座有兩個載有電蒸籠及水壺的紙箱，紙箱標示屬隔離設施物資，其後有2男1女走近該車輛，海關遂報警求助。

另外，海關當日檢查接送員工往港鐵站的車輛時，在一名女工座位旁發現隔離設施物資，包括電熱水壺、兩盒連花清瘟膠囊、一盒快速測試、一支驅風油、一些食物及生活用品等，總值1290元，海關報警求助。

警方當日接獲相關部門轉介，經初步調查將案件列作盜竊，拘捕懷疑與案有關的2男2女，年齡由25至48歲，案件由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進。其中3名被捕男女已被暫控各一項企圖盜竊罪；一名被捕女子則已被暫控一項盜竊罪，案件將於6月23日在屯門裁判法院提堂。

保安局發言人表示，這是首次在社區隔離設施內發生的盜竊案。海關管理人員一直謹慎管理隔離設施內所有物資，並重視每名工作人員操守。如發現任何非法行為，管理人員會嚴肅跟進。

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