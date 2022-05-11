曾數度補發牌照 科技園：現覺做法有問題

兩名被告黎智英（74歲）和黃偉強（60 歲）否認共兩項欺詐罪。在控方署理副刑事檢控專員周天行主問下，文曦華表示，科技園前年3月起收到傳媒及地政總署查詢，遂向蘋果印刷及黃偉強查問，但黃沒正面回應。

稱收「港人講地」查詢違契

至5月4日，文曦華連同地政總署人員巡查該處，黃偉強帶領他們到訪大樓，但未有進入所有房間。她引述黃偉強稱，從1樓可見地下房間內正在印刷，她不反對避免進入，亦認為部分地方不宜及不必巡查。

指力高從無申請牌照佔用處所

文曦華當時發現大樓地下設有蘋果日報慈善基金的水牌，收取捐款，她提出蘋果慈善並非持牌公司後，大樓已經移除水牌。她續稱，力高顧問從無申請牌照佔用處所，蘋果印刷曾表示力高沒在上址營運，並已更改註冊地址。

代表黃偉強的資深大律師黃佩琪盤問時稱，科技園數度向涉案處所的公司批出牌照，並由上次限期屆滿起生效。文曦華承認當時科技園允許追溯補領牌照，最重要是交妥文件，但她認為情况不理想，現時則覺得做法有問題。不排除有承租人在沒被揭發之下，不補領牌照。

她又說，科技園沒禁止外來者使用處所作註冊地址，若有承辦商在上址工作，但不構成佔用處所，也毋須申領牌照。

【案件編號：DCCC 349/21】

（壹傳媒違契案）