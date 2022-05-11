曾數度補發牌照 科技園：現覺做法有問題

【明報專訊】壹傳媒集團創辦人黎智英和前行政總監黃偉強涉隱瞞科技園公司，違反租契一案昨日在區院續審。科技園發展總監文曦華供稱，科技園前年收到網媒「港人講地」查詢，指將軍澳工業邨用地涉嫌違規使用，遂展開跟進，並與地政總署人員巡查。她承認科技園曾為蘋果印刷相關公司補發牌照，藉此糾正違規，她同意法官陳廣池形容科技園的態度是「以和為貴」。
兩名被告黎智英（74歲）和黃偉強（60 歲）否認共兩項欺詐罪。在控方署理副刑事檢控專員周天行主問下，文曦華表示，科技園前年3月起收到傳媒及地政總署查詢，遂向蘋果印刷及黃偉強查問，但黃沒正面回應。
稱收「港人講地」查詢違契
至5月4日，文曦華連同地政總署人員巡查該處，黃偉強帶領他們到訪大樓，但未有進入所有房間。她引述黃偉強稱，從1樓可見地下房間內正在印刷，她不反對避免進入，亦認為部分地方不宜及不必巡查。
指力高從無申請牌照佔用處所
文曦華當時發現大樓地下設有蘋果日報慈善基金的水牌，收取捐款，她提出蘋果慈善並非持牌公司後，大樓已經移除水牌。她續稱，力高顧問從無申請牌照佔用處所，蘋果印刷曾表示力高沒在上址營運，並已更改註冊地址。
代表黃偉強的資深大律師黃佩琪盤問時稱，科技園數度向涉案處所的公司批出牌照，並由上次限期屆滿起生效。文曦華承認當時科技園允許追溯補領牌照，最重要是交妥文件，但她認為情况不理想，現時則覺得做法有問題。不排除有承租人在沒被揭發之下，不補領牌照。
她又說，科技園沒禁止外來者使用處所作註冊地址，若有承辦商在上址工作，但不構成佔用處所，也毋須申領牌照。