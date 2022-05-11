私了的士司機 男被告認暴動囚3年 女被告審前去世撤控 警調查向死因庭交報告

次被告女教師鍾泳儀（25歲）去世前一直獲准保釋，去年10月到區院提訊時擬不認罪，法庭排期9天審訊，她其後缺席今年4月1日的審前覆核。控方昨表示，鍾的控罪無法律效力，證物會交予丈夫。法官李慶年關注會否召開死因研訊，控方稱警方仍在調查。警方重申，絕不姑息違法行為，並稱正調查涉案鍾姓女子的死亡案件，將向死因庭提交調查報告。

官斥被告行為「令人咋舌」

法官判刑時稱，認罪的首被告張子龍（32歲）無預謀犯案，當時約20人以硬物襲擊的士司機鄭國泉，歷時約4分鐘，施襲者蒙面令群情更洶湧，認為嚴重程度屬中等。李官以4年半監禁為暴動罪量刑起點，使用蒙面物品罪則以3個月為起點，兩罪同期執行，認罪扣減三分之一刑期，判囚3年。

求情指襲擊僅數秒 沒政治取向

辯方呈上被告親撰求情信，提及回家時途經案發地點上前打算救人，聽見群眾稱「撞死人」憤而拾起長狀物兩度揮向鄭國泉。辯方稱襲擊行為僅數秒，被告亦沒有政治取向，警方搜屋時沒發現政治相關物品。

辯方續稱，被告由母親獨力撫養成人，考獲工商管理學士及法律碩士，案發時任職會計師樓人力資源經理，月入逾4萬，前途一片光明，又稱被告本性善良、孝順，閒時會做義工幫助無家者。求情時，被告的母親在席間拭淚。

被告承認案情指，當日近300名穿深色衣物及蒙面者在案發一段欽州街堵路，的士司機鄭國泉下午5時許在路障前停車，近80人上前圍堵的士，以雨傘及鐵通敲打車身，並強行打開車門，以削尖的鐵通猛打鄭，令的士失控衝上行人路，撞傷兩名女子。群眾繼而將鄭拖出車，以腳踢他頭部，用鐵通、金屬告示牌等物攻擊，又用雨傘尖端插向鄭的頭部，並兩度向他淋漂白水。其中戴着黑色掛耳口罩的首被告伸腳踢鄭，以長形硬物打鄭上身。

不檢控撞人司機理由 律政司：沒補充

鄭國泉頭皮有4厘米裂傷、嘴唇2厘米裂傷，共縫7針，左右兩旁共7條肋骨骨折，全身多處瘀傷，左眼結膜出血，留院5天出院。的士車身嚴重損毁報銷，鄭另報稱遺失2.3萬現金及價值14萬的手表。

立法會前議員許智峯前年私人檢控鄭國泉危險駕駛罪，惟律政司稱證據不足，介入撤銷檢控。本報昨就查詢為何沒有檢控鄭、女被告何時過世等，律政司回覆稱申請撤控時已陳述，沒有補充。

【案件編號：DCCC 705、706/20】

明報記者

（反修例風暴）