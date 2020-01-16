大灣區GBA新聞：第三條跨廣佛地鐵通車 順德22分鐘到廣州南

直抵大學城 方便廣佛人才流通

廣州地鐵7號線第一期原計劃由大學城到廣州南站，自7年前西延段項目啟動至今終於通車。西延段從廣州南站起，終點為佛山市順德區美的大道站，全長約13.45公里，總投資約99.01億元人民幣，途經陳村、南涌、北滘公園等地。從美的大道站到廣州南站票價僅5元，車程只要22分鐘，如果直到7號線一期終點的大學城南站，車程只要49分鐘，全程毋須轉車，是順德首條直達廣州市內的地鐵。

西延段通車亦意味廣佛交通距離的進一步拉近，除了直達廣州番禺，在廣州南站還可轉乘其他廣州地鐵線到廣州市各地方，除便利每天往返兩城生活工作的廣佛市民，7號線聯通廣州大學城、中新廣州知識城等地方，有助廣佛同城學子及人才相互流動。

除7號線西延段外，目前連通廣佛的軌道交通還有兩條，其中一條是2018年全線通車，從廣州市海珠區瀝滘站，途經荔灣區、佛山南海區、禪城區，到終點順德區新城東站的廣佛線，是首條不用轉車便可直達廣州與佛山市區的地鐵線；第二條是去年12月28日通車的佛山地鐵2號線，從禪城區南莊站起，經順德、南海到廣州南站。

未來，廣佛兩市還將有更多地鐵線連繫，其中包括擬今年動工，連接佛山順德與廣州荔灣的佛山11號線；正待批覆，申聯佛山、廣州、東莞，以及可接駁廣佛江珠城際連通江門與珠海的佛穗莞城際（即廣州28號線），以及一期工程已於年初動工，二期規劃伸延至廣州的佛山4號線。