大灣區GBA新聞：穗老牌洗衣店疫下易主 老廣州集體回憶 做港商生意起家

明報記者 陳子凌

上月26日，天天洗衣透過微信公眾號宣布，受宏觀經濟大環境等多重因素影響，洗衣業務嚴重萎縮，經營陷入困境，無力清還到期債務。為化解債務危機，公司正實施重組計劃，即日起暫停洗衣服務。同日晚上，另一微信公眾號天天洗衣廣州發布另一則公告，稱天天洗衣（廣州）去年底曾委託今喜生活代工衣物洗滌業務至今年3月底，而今喜生活現時已承接天天洗衣品牌及商標，現有門店經營正常，新設門店亦將陸續開業中。

店員稱舊公司會員卡優惠券或停用

綜合兩個公眾號消息，早在4月17日，天天洗衣已曾發布一條消息，表示「為了給大家提供更優質的服務，天天洗衣開設全新公眾號：天天洗衣廣州」，因此今喜生活接盤天天洗衣其實已見端倪。一間開在天河區的門店的職員也表示，目前暫沒有受到品牌架構重組影響，門店仍接生意，只不過舊公司發出的會員卡或優惠券可能將沒法使用。

根據天天洗衣公告，持會員卡顧客可根據指引，向天天洗衣（廣州）聯繫登記申報權利，待公司重組後對預付金額作債務清償處理。

天天洗衣成立於1991年，至今有31年歷史，當年創辦人盧志基因留意到當時廣州只有五星級酒店、國營洗衣店才有洗衣服務，而且收費不低，令不少在廣州工作的香港商人，需要大包小包地把衣服帶回香港清洗，從中發掘商機。後來，天天洗衣還在廣州的地鐵站開店，高峰時期門店超過200間；2010年後，天天洗衣仍在擴充業務，推出家庭清潔、洗滌護理等產品。

全盛時200分店 今剩18間

天天洗衣業務雖然之後有一定程度萎縮，但疫情前仍有近百間門店。由於疫情對生意打擊極為嚴重，有指天天洗衣收入於疫情期間跌至疫前兩至三成，兩年間虧損不輕。另一方面，2020年4月一間互聯網居家上門服務公司「泰笛科技」曾向天天洗衣提出9.5億元人民幣的收購方案，但在12月中止合作，失去資本注資機會後，同月天天洗衣一口氣關閉22家位於地鐵站的門店，去年繼續收縮規模，目前全市僅剩18間門店。

洗衣行業競爭大，投入高，加上專業洗衣需求日減，令不少做街坊生意的洗衣店除了減價和提供上門服務外，還要「不務正業」，例如兼賣護理用品、代客充值等周邊業務。