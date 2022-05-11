港聞

港聞二

美議員倡制裁國安法官 司法機構：侵犯法治

【明報專訊】美國前年起制裁多名內地及香港官員，據美國新聞網站Politico昨日報道，美國7名美國共和黨眾議員上周二（3日）致函美國總統拜登，要求美國行政當局擴大制裁香港範圍，包括制裁國安法指定法官、檢控官，以及維護國家安全委員會。

司法機構回覆查詢時說，任何向法官和司法人員施以不當壓力，包括建議制裁措施等，均是對香港法治、獨立的司法制度，及對法官公然和直接的侵犯，絕對不能接受。司法機構稱，所有法官的憲制職責是在行使其司法權力時，不論處理任何案件（包括危害國家安全的案件），須獨立和專業地以法律和證據為依據，別無其他考慮。

據Politico披露的信件，7名共和黨眾議員稱，近月香港局勢有惡化趨勢，尤其圍繞《蘋果日報》案、公民組織解散及支聯會案，稱如果不採取更強硬措施，香港境內所有反對勢力會被鎮壓。參與聯署的共和黨議員部分是眾議院外交事務委員會成員，例如韓裔金映玉（Young Kim），但共和黨在國會佔少數，暫亦未有參議員參與聯署，或反映類似聲音在美國朝野僅是早期醞釀階段。

中聯辦港府反擊G7歐盟聲明

另外，七國集團（G7）外長前日發聲明質疑特首遴選與普選目標背道而馳。中聯辦及港府分別發聲明，對G7及早前的歐盟聲明表示強烈譴責及強烈反對。其中，港府發言人說，新選舉制度擴大選民基礎代表性，認為任何新選舉制度削弱民主成分的指控皆是錯誤，又稱新選制及「愛國者治港」有利香港民主穩定發展。

中聯辦發言人則質疑，G7及歐盟無視自身國家民主制度缺陷，反批說法成為「國際笑柄」，並突顯強盜式雙重標準及「『以港遏華』的險惡用心」。

相關字詞﹕國安法指定法官 國安法 美國制裁

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