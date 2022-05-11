「精簡諮詢架構」 港台顧問團停運 成員：反映不再聽民間聲音

19成員去年聲明斥李百全「清洗」節目

資料顯示，港台於1993年成立「電視節目顧問團」，並在2006年將之升格為「香港電台節目顧問團」，成員來自不同界別，包括學術界、文化演藝界、教育界、體育界，以及區議會等。顧問團19名成員去年3月發聲明批評廣播處長李百全「清洗」港台電視部的節目內容，漠視對港台編輯自主和新聞自由的承諾，對此感憤怒，批評做法違反港台約章。

港台：有其他渠道蒐觀眾意見

港台昨日發出新聞稿表示，去年2月商經局發表的《香港電台的管治及管理檢討報告》，建議港台改善其各種聽眾/觀眾調查報告的運用，以便更有效蒐集公眾對其服務表現的意見，亦建議港台按《香港電台約章》規定，與港台顧問委員會建立更積極及合作的伙伴關係，監察港台節目符合公眾期望的程度。

港台指，因應《檢討報告》建議，整合並重新設計港台就其電台及電視服務表現所做的定期聽眾/觀眾意見調查，在完成調查後向顧委會提交報告。港台因此稱，由於已有其他渠道蒐集意見，「香港電台節目顧問團」停止運作。

方保僑：成員專業意見不同公眾

前港台節目顧問團成員方保僑表示，顧問團每年港台開一次會，就港台發展提供意見，成員來自不同界別，例如他來自資訊科技界。方保僑指成員就各自代表的界別向港台提供專業意見，與公眾意見不同，希望港台解散顧問團後，亦會從不同渠道吸納各界意見。

來自區議會界別的前成員、大埔區議員劉勇威對顧問團解散不感意外，他指自從李百全去年「空降」港台後，對港台節目不斷審查，亦無視顧問團成員意見，認為成員變得可有可無，解散顧問團的決定亦反映港台不願意聆聽來自民間的聲音。