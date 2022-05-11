林鄭稱立會支持施政 程序稍壓縮「有把握」

林太昨日表示，她已提交具體時間表給行政長官當選人，原本設計的時間表應在下星期爭取行會討論，但因立法會已表示會全面配合，立法會主席梁君彥前日也說，若推遲一些才能有完整「拍板」方案，看來都可做到，她正待行政長官當選人告訴她有關時間表。

料改組涉逾3000萬經常開支

林太介紹需走的程序包括所涉法律修訂由行會討論及通過，然後到立法會經人事編制小組委員會審議，因涉及開設新職位、調動其他職位、更改常任秘書長職稱等；之後便到財務委員會，因為改組涉及額外款項，現時估計「三司十五局」下有關款項會涉及超過3000萬元的經常性開支；接下來就由立法會大會審議政府決議案，修訂司局長的職稱，並應用香港法例第1章《釋義及通則條例》處理修訂。