未就「重組」向立會交文件 林鄭：問題非我控制範圍

林太昨日在行會前見記者，提到餘下任期有3項主要工作，包括與候任特首的交接工作、繼續穩控疫情和支援企業和就業的工作；重點交接工作包括政府架構重組。

林鄭：籌備仍以「三司十五局」為藍本

李家超當選後，拜訪第一站便是與特首林鄭月娥會面，並說就自己對架構重組方案細節的看法，聽林太意見。昨日被問到何時提出方案，林太回應稱「個問題其實不是在我控制範圍內，但我已提交一個具體時間表給行政長官當選人」（見另稿）。

候任辦稱正與特首辦緊密聯繫

本報向候任特首辦公室查詢李家超何時會向林太交代對重組的確實看法，以及會否設副司長、副司長數目和職能，候任辦回覆表示，「處理架構重組方案的時間是緊迫的」，因此李在當選翌日就其對一些環節的看法與行政長官交流；候任辦正與特首辦保持緊密聯繫，全速推進有關工作，但未有回應會否設副司長的相關問題。

林鄭月娥1月建議的方案中，提出可考慮設副司長為「北部都會區」和「明日大嶼」，以及跨局議題例如國家安全等 ，提供更高層次的協調，但留待候任特首考慮。

倡設副政司 葉劉：人選要在公務員有地位

多個政黨都曾提出設副司長，新民黨去年重提增設副政務司長和副財政司長，主席葉劉淑儀昨接受查詢時稱，在架構上政務司長轄下的部門多，舉例在疫情下長者如何安置，社署、衛生防護中心、食衛局等之間協調不好，反映需要設副司長，而設副財政司「無咁迫切」。至於副政務司長人選，葉太認為要有政府經驗，「外人做唔到，議員都做唔到，要在公務員圈有些地位先得，要點得人郁」。她指李家超目前只說推動架構重組，估計只新增兩局容易些，理據充分，而「搵副司長，要搵啱人先得」。

實政圓桌田北辰表示，支持設政務司和財政司的副司長，因為現時兩司「湊轄下部門需要好多時間」，日後副司長職責主要負責轄下的跨部門協調，兩名副司長亦可溝通更多，協調各局。他認為副財政司長應「日日同發展局、房屋局和運輸局開會，專責土地房屋發展規模」，而副政務司長可統籌處理安老院舍問題，而非社署、食衛局、醫管局各自為政。

張國鈞：毋須急於七一前開位

民建聯去年亦建議增設副政務司長，負責加強協助處理跨局政策範疇，例如人口政策及青年事務。副主席張國鈞表示，上述工作需跨局協作，舉例青年事務包括讀書、就業、住房和社福政策，是跨政策的工作，政務司長工作繁重，最好有副司長幫手統籌。不過，他認為不用迫切到在七一前開位，可從長計議。

經民聯主席盧偉國稱，之前該黨都有建議設副政務司長，主要做發展土地等專責工作，因為土地房屋是社會最關注議題，亦是李家超政綱提到的四大範疇。