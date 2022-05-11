故宮館收入場費 料暑假開幕

馮程淑儀：財政壓力較大

故宮館昨開放供傳媒參觀。馮程淑儀說，故宮館工程已大致完成，視乎展品運送及內部裝修進度，預計暑假開幕。她說故宮館不像M+有自己的藏品，前者財政壓力較大，開幕後將要收入場費，本月底或下月初公布詳情。

馮太說，最近兩年多因新冠疫情，物流運輸等遇到很多問題，最終能不超支、準時完工，以香港速度來說已相當快，形容是「回歸25周年帶給港人的禮物」，又說故宮館不會做北京故宮的分館。故宮館長吳志華說，因需運送的文物數量多，運送、佈置等要仔細規劃，近月工作受本地及內地疫情影響很大，會密切監察進度。

採京故宮色調 紅牆黃幕藍天

昨日現場所見，故宮館內暫未擺放文物，不少位置仍在裝修，外牆大致已完工，但部分棚架未拆。嚴迅奇說，故宮館的設計令人聯想到古物的氣質，包括平衡、含蓄地華麗，以及肌理豐富。故宮館內不少牆身採用紅色，地下大堂、二樓及四樓的中庭天花參考玻璃瓦頂設計，嚴迅奇表示是採用了北京故宮「紅牆黃瓦藍天」的顏色。此外，外牆一部分用了日本的「耐候鋼」，看起來像生鏽，但會隨時間變深色，象徵文物被時間洗禮留下的痕迹。

故宮館地面、二樓及四樓分別有3個面向不同方向的中庭，從下至上分別可看到西九文化區、港島及大嶼山，其中二樓及四樓中庭可變為臨時演講場地等，亦設露台。副館長（博物館營運）袁貺霖表示，日後計劃出租相關場地以增加收入，暫未定價。

9展覽為期3至24月 抬頭可看乾隆夢境

故宮館將設9個展覽廳，面積最大是1700平方米的「展廳2」，開幕後將以「紫禁一日：清代宮廷生活」為主題，展出乾隆皇帝一天的生活。副館長王伊悠說，該展廳將有300多件展品，講述乾隆早上4時起牀、穿龍袍、吃早餐，之後到坤寧宮祭祀，與大臣作詩、飲茶，到晚上8時後睡覺等日常生活，當中有互動元素，例如在最後一部分，訪客可躺在沙發上觀看天花板展示乾隆的夢境，包括夢見髮妻。

9個展廳已公布的主題展覽為期3個月至兩年不等（見表），其中展出晉唐宋元書畫的展覽展期只有3個月。吳志華解釋，因書畫展出1個月後便要收起保護，故屆時會分3期展出書畫，每期1個月，之後會轉為展出歐洲王室收藏。