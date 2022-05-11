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每跳加1至2毫 車資貴一成 的士7．17落旗加3元 業界擬再申加

【明報專訊】的士自2017年4月後首次加價，落旗收費加3元，市區、新界及大嶼山的士落旗收費將增至27元、23.5元及22元，兩公里後路程首段每次跳表加0.2元，後段每跳加0.1元，平均加幅11.54%至13.83%，7月17日生效。香港的士小巴商總會理事長周國強表示，的士收費「滯後」逾兩成，批評加幅過低，擬向新一屆政府再申請加價，冀新任特首體諒業界困苦。

5年首調整 業界原申落旗加6至7元

3類的士自2017年4月加價後再獲批准加價，落旗劃一加3元，市區、新界及大嶼山的士落旗價分別增至27元、23.5元及22元，其後跳表首段車程收費每跳加0.2元，每跳收費分別增至1.9元、1.7元及1.7元，後段車程每跳加0.1元，每跳收費分別增至1.3元、1.3元及1.5元。新收費將於7月17日生效，市區、新界及大嶼山的士收費平均加幅分別為11.54%、13.02%及13.83%。

商會：收費滯後逾兩成 政府：平衡各方

運輸及房屋局表示，的士業受新冠疫情及營運成本上漲影響，租車司機去年每月平均淨收入在撇除通脹後低於2019年水平，現時每月平均淨收入亦低於運輸行業每月平均薪金，故業界冀增司機收入，吸引新人入行，並鼓勵業界改善服務和投資新設備，提升服務質素。

政府批准的加幅低於業界於2018年申請落旗收費增加分別6元、6元和7元的幅度。局方解釋，政府審批加價申請時會充分考慮各項因素，盡量平衡各方，建議的加幅亦較業界提出的方案為低。

政府倡可坐6客 設司機扣分制

當局又建議推出一系列改善的士服務質素和改革業界措施，包括引入的士車隊管理制度、將的士最高乘客座位增至6個，以及引入的士司機違例記分制。政府亦建議提高有關利用汽車作非法出租或取酬載客的罰則。

周國強批評，2017年至今落旗只加3元，「每年加得5毫，會員嘈到拆天」，稱的士收費滯後超過兩成，5年來油價和保險費等經營成本大升，加價幅度無法吸引新人入行，亦難改善服務質素，「政府口口聲聲知道的士業界辛苦，但做出來卻是不知」，現時行政會議已拍板，業界只能無奈接受，暫不會發起工業行動，「都有《國安法》」，並會與業界商討，擬向下屆政府再申請加價，爭取達到業界原本提出的加幅。

立法會交通事務委員會成員周小松認為，落旗加3元合適，平衡了司機、車主和市民利益，望有助改善的士服務。他擔心車主緊隨加車租，而加價初期客量會減少，將影響租車司機收入，建議車主延後加車租。

民主黨交通政策發言人韓俊賢相信市民較易接受今次加幅，但擔心疫下乘客量下跌和油價成本上升等，導致業界百上加斤。對於提升業界質素建議，他說業界若能從善如流，認真改革和打擊害群之馬，改善服務和形象，才能達至業界和乘客雙贏。

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