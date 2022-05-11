林鄭冀寬鬆慶回歸：次階段須先「安全着陸」

政府專家顧問許樹昌表示，新加坡新冠疫苗接種率遠超本港，每天仍新增2000宗個案，但絕大部分屬輕症，死亡率極低。他認為本港接種率只要繼續推高，下周放寬社交距離措施問題不大，若7月1日前疫情沒大反彈，相信可在慶回歸期間再放寬。

林太說，現屆政府會繼續穩控疫情，讓社會有序復常，現每日個案徘徊在二三百宗，整體穩定，「數字到了如此低位，難免有波動」；港府現時每天監察「即時有效繁殖率」及「時點患病率」，兩者近日波幅不令人擔心。至於有無機會提早落實第三階段放寬，她說第三階段於6月下旬落實，放寬措施不多，如解除宴會人數上限，較審慎做法是多觀察一會，如有空間和條件，她本人傾向讓市民在更寬鬆環境下慶祝回歸25周年，但須先讓第二階段放寬「安全着陸」。

派對場業者：生意料僅回復三四成

酒吧及派對房間等料下周四重開，香港酒吧業協會主席錢雋永認為近日食肆爆疫僅「餘震」，酒吧員工為免處所再爆疫，防疫意識非常高，「你愈覺得酒吧危險，實際上就愈安全」。他說重開後至慶回歸會一直推優惠，如有處所現個案，建議只須停業3天消毒。香港派對場地協會會長林漢然稱已消毒場地，波波池、燒烤爐等會關閉，但重開後限8人一房，無大型包場下料生意只能回復疫前三成至四成。

「驚咗」港防疫 業界料半年沒郵輪來

郵輪下周四起可重開，商經局副局長陳百里上周三說，衛生當局正更新公海遊防疫要求，料短期內通知郵輪公司籌備復航。營運啟德郵輪碼頭的環美郵輪碼頭公司董事總經理班智榮說，下周四不會有公海遊，且復辦無期，因不少郵輪公司已「驚咗」本港防疫政策，如去年皇家加勒比國際遊輪有船員只是復陽便被要求停航3周，據他了解郵輪公司對此感意外，認為當局沒說清楚公海遊的「熔斷機制」，加上世界各地已容許郵輪正常出埠，來港如只能境內公海遊，郵輪公司根本沒誘因在港復航。

縱橫遊執行董事袁振寧說，郵輪公司在港辦公海遊利潤本已較國際航線低，一日公海遊仍設「熔斷機制」，料半年內難有郵輪來港。

（新冠疫情）