港聞

港聞一

林鄭冀寬鬆慶回歸：次階段須先「安全着陸」

【明報專訊】特首林鄭月娥昨日表示，本港整體疫情穩定，每日個案數字難免有波動，但不影響逐步放寬社交距離措施，下周四（19日）會落實第二階段放寬，並傾向下月在更寬鬆環境下慶回歸25周年。酒吧業正籌備復業，料下周至慶回歸會一直推優惠吸客；郵輪及旅遊業則指郵輪公司已「驚咗」本港防疫政策，料半年內不會有郵輪來港。

政府專家顧問許樹昌表示，新加坡新冠疫苗接種率遠超本港，每天仍新增2000宗個案，但絕大部分屬輕症，死亡率極低。他認為本港接種率只要繼續推高，下周放寬社交距離措施問題不大，若7月1日前疫情沒大反彈，相信可在慶回歸期間再放寬。

林太說，現屆政府會繼續穩控疫情，讓社會有序復常，現每日個案徘徊在二三百宗，整體穩定，「數字到了如此低位，難免有波動」；港府現時每天監察「即時有效繁殖率」及「時點患病率」，兩者近日波幅不令人擔心。至於有無機會提早落實第三階段放寬，她說第三階段於6月下旬落實，放寬措施不多，如解除宴會人數上限，較審慎做法是多觀察一會，如有空間和條件，她本人傾向讓市民在更寬鬆環境下慶祝回歸25周年，但須先讓第二階段放寬「安全着陸」。

派對場業者：生意料僅回復三四成

酒吧及派對房間等料下周四重開，香港酒吧業協會主席錢雋永認為近日食肆爆疫僅「餘震」，酒吧員工為免處所再爆疫，防疫意識非常高，「你愈覺得酒吧危險，實際上就愈安全」。他說重開後至慶回歸會一直推優惠，如有處所現個案，建議只須停業3天消毒。香港派對場地協會會長林漢然稱已消毒場地，波波池、燒烤爐等會關閉，但重開後限8人一房，無大型包場下料生意只能回復疫前三成至四成。

「驚咗」港防疫 業界料半年沒郵輪來

郵輪下周四起可重開，商經局副局長陳百里上周三說，衛生當局正更新公海遊防疫要求，料短期內通知郵輪公司籌備復航。營運啟德郵輪碼頭的環美郵輪碼頭公司董事總經理班智榮說，下周四不會有公海遊，且復辦無期，因不少郵輪公司已「驚咗」本港防疫政策，如去年皇家加勒比國際遊輪有船員只是復陽便被要求停航3周，據他了解郵輪公司對此感意外，認為當局沒說清楚公海遊的「熔斷機制」，加上世界各地已容許郵輪正常出埠，來港如只能境內公海遊，郵輪公司根本沒誘因在港復航。

縱橫遊執行董事袁振寧說，郵輪公司在港辦公海遊利潤本已較國際航線低，一日公海遊仍設「熔斷機制」，料半年內難有郵輪來港。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情

上 / 下一篇新聞

同事「沮喪但無逃兵」 何曉輝延退休備疫戰 憶落淚 稱伊院高峰403人滯急症
同事「沮喪但無逃兵」 何曉輝延退休備疫戰 憶落淚 稱伊院高峰403人滯急症
伊院on call 36年 「唔理錢銀」無意投私營
伊院on call 36年 「唔理錢銀」無意投私營
牡丹金閣多8宗 須強檢6人待尋
牡丹金閣多8宗 須強檢6人待尋
每跳加1至2毫 車資貴一成 的士7．17落旗加3元 業界擬再申加
每跳加1至2毫 車資貴一成 的士7．17落旗加3元 業界擬再申加
故宮館收入場費 料暑假開幕
故宮館收入場費 料暑假開幕
未就「重組」向立會交文件 林鄭：問題非我控制範圍
未就「重組」向立會交文件 林鄭：問題非我控制範圍
林鄭稱立會支持施政 程序稍壓縮「有把握」
林鄭稱立會支持施政 程序稍壓縮「有把握」
「精簡諮詢架構」 港台顧問團停運 成員：反映不再聽民間聲音
「精簡諮詢架構」 港台顧問團停運 成員：反映不再聽民間聲音
美議員倡制裁國安法官 司法機構：侵犯法治
美議員倡制裁國安法官 司法機構：侵犯法治
七旬翁過路遭小巴撞斃
七旬翁過路遭小巴撞斃
大灣區GBA新聞：穗老牌洗衣店疫下易主 老廣州集體回憶 做港商生意起家
大灣區GBA新聞：穗老牌洗衣店疫下易主 老廣州集體回憶 做港商生意起家
大灣區GBA新聞：第三條跨廣佛地鐵通車 順德22分鐘到廣州南
大灣區GBA新聞：第三條跨廣佛地鐵通車 順德22分鐘到廣州南
私了的士司機 男被告認暴動囚3年 女被告審前去世撤控 警調查向死因庭交報告
私了的士司機 男被告認暴動囚3年 女被告審前去世撤控 警調查向死因庭交報告
曾數度補發牌照 科技園：現覺做法有問題
曾數度補發牌照 科技園：現覺做法有問題
潭尾方艙職員涉偷家電物資 警拘4人
潭尾方艙職員涉偷家電物資 警拘4人
支聯會拒提供資料案 陳多偉認罪今判刑
支聯會拒提供資料案 陳多偉認罪今判刑
私家車失控撞碰碰車 九旬司機輕傷
私家車失控撞碰碰車 九旬司機輕傷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】醫學會選舉 兩名單對撼 有團隊獲造星IV「咖喱」撐
【Emily】醫學會選舉 兩名單對撼 有團隊獲造星IV「咖喱」撐
【Emily】中大民調：特首司長評分齊升
【Emily】中大民調：特首司長評分齊升
【Emily】張宇人接任自由黨黨魁 邵家輝做主席
【Emily】張宇人接任自由黨黨魁 邵家輝做主席
【Emily】上次灣區律師執業試肥佬 稱習思想難答 大狀麥慶歡再接再厲
【Emily】上次灣區律師執業試肥佬 稱習思想難答 大狀麥慶歡再接再厲
【Emily】港鐵推紀念品賀「過海」 包括「金鐘罩」
【Emily】港鐵推紀念品賀「過海」 包括「金鐘罩」
【Emily】參觀故宮館 唐英年跪地為容海恩留影
【Emily】參觀故宮館 唐英年跪地為容海恩留影