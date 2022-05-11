牡丹金閣多8宗 須強檢6人待尋

張竹君：群組對疫情影響不大

本港昨增273宗陽性個案，較前日稍升40宗，牡丹金閣昨多8名食客染疫，分坐5枱，群組累計增至20人中招，包括17名食客和1名廚師。相關強制檢測公告前日屆滿，4人檢測結果待定，另有6人因電話打不通等原因未能聯絡，當局會跟進。張竹君表示，由於染疫食客只佔近日個案小部分，相信對整體疫情走勢「唔係話好大影響」。

何栢良許樹昌：毋須追蹤每個案

何栢良昨於港台《千禧年代》表示，本港已脫離未引入新冠疫苗或口服藥的階段，若續採用當時抗疫思維是不具針對性和「落重藥」，認為不應就每條傳播鏈作深入個案追蹤，或要求所有爆疫食肆停業。他亦建議政府提早實施「疫苗通行證」第三階段，以配合放寬下階段社交距離措施。

許樹昌向本報表示，除非在高危場所出現超級傳播，否則毋須就每宗個案作追蹤；至於涉多少個案才需啟動追蹤工作，應由政府決定。

被問現行個案追蹤的標準，張竹君稱目前主要根據患者提供的資料，了解住所、工作地點和曾訪食肆等有否出現爆發，而採取哪些追蹤和跟進工作需視乎個別情况，包括找到多少個案及患者染疫時間是否接近等，很難一概而論。

二三十院友陽性 未隔離

衛生防護中心昨公布，無接獲院舍呈報新個案，而上周五（6日）起分階段為過去3個月無確診安老院友作4輪核酸檢測，截至昨日化驗逾3000個樣本，發現20至30宗陽性，全部Ct值（數值愈高即病毒量愈低）非常高、來自15間曾爆發院舍。張竹君說，部分人早前或做快速測試未發現染疫，現時做高靈敏度的核酸檢測「好容易搵番出嚟」，該批院友暫毋須隔離，會再檢測判斷是否「復陽」，若Ct值降才當新個案跟進。

（新冠疫情）