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伊院on call 36年 「唔理錢銀」無意投私營

【明報專訊】1962年出生的何曉輝，未出世已來過伊利沙伯醫院，其母曾在此接受產檢，他中學時打球受傷也是入伊院治理。直至醫科畢業，他投身伊院，36年來見盡大場面，最終還是親手救人教他最深刻。何自言「對錢無概念」，不願投身私營界別，又稱同事離開多不涉錢，望新設備吸引人才留下。

初任職外科

一宗意外促使「轉型」

何曉輝中學時修讀生物，稱自己不懂做生意，「做醫生又唔使理錢銀嘢，咪自然讀醫」。他起初在外科工作，憶述1987年10月1日凌晨發生的一宗交通意外，當時一名司機被鐵通刺穿身體，急症室送上外科病房，但他當時未懂處理，故認為要發展創傷服務，機緣巧合下，當時伊院急症科計劃發展該服務，他便轉到急症室。

見證多場大型事故，何曉輝最深刻是1997年成功搶救一名在伊院由高處墮下的傷者，成為首個在急症室開胸做心內壓的個案，是創傷服務的成就，「前幾年準備好晒儀器又協調唔同專科醫生，最後真係出現病人就可以救得到」。

稱疫下同事離職多非為錢

盼啟德新設備留住人才

公院人來人往，自言對錢沒概念的何曉輝說，「我諗我無乜能力出去私人執業」，轉投私營或面對不同限制，而公院只需面對醫學方面的限制，工作較開心。他形容，第五波疫情下同事仍熱心工作，所見離職同事大多非因金錢離開，或希望有較大自由度及實踐理念，部分則涉家庭及個人原因，認為屬人之常情。

2016年，何曉輝獲委任為啟德發展區新急症醫院策劃組統籌，他稱新醫院會有多項高端設備，包括公院第二部高壓艙，將有設備自製放射元素，以及可作磁力共振及電腦掃描的手術室，要在公院才可較快引進新設備及治療較複雜病例，不少同事均期望伊院遷至啟德後用新設備，有助吸引同事留在公院。

何曉輝認為新一代醫生「好叻」，知識技能兼具，寄語後輩要重視對人態度，為病人設想給予適合意見，但他笑稱自己年輕時都曾經衝動，指待人處事無捷徑，要時間磨練。

（新冠疫情）

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