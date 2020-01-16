同事「沮喪但無逃兵」 何曉輝延退休備疫戰 憶落淚 稱伊院高峰403人滯急症

明報記者 李明佑

願轉指定醫院收染疫者

「因為已經無嘢輸」

何曉輝為醫管局2022年傑出員工獎得主，他今年滿60歲，原定4月30日退休，農曆年前已展開退休前休假，2月中見醫院繁忙再上陣，到3月初本港單日錄得數以萬計個案，病人迫滿伊院急症室。何指出，高峰時伊院有403人滯留急症室，醫院已總動員應付，後來轉為指定醫院專收染疫者，「我哋都覺得可以一試，因為已經無嘢輸」。

伊院3月初曾召開員工座談會，何曉輝在會上說明轉作指定醫院細節，惟發言時提到很多新冠病人未能入院，「留咗喺我哋急症室，由我哋啲同事，呢個月，捱得好辛苦……」，其後低頭落淚，泣不成聲。

他憶述，當日是見醫護傾盡全力，但病人留在急症室得不到應有治療而感觸，「同事做咗十幾個鐘放工，都見到仲有大量病人未上到病房，氣餒感覺係咁樣嚟」。

不認同醫療崩潰：

醫護無缺勤病人未棄求診

第五波病人冒寒露宿畫面歷歷在目，有輿論形容公營醫療崩潰，惟何曉輝不同意，「我覺得無collapse（崩潰）過」。他稱醫護並無缺勤，病人也未放棄到醫院求醫，同事有少許沮喪，但無逃兵，「好多同事感染，規矩7日後可以返工（確診後第7天做快測陰性可上班），未見過人7日後唔返工」，亦不認為香港情况差過其他先進國家，「咁嘅疫情、咁嘅人數入院，邊度都好難處理」。

何曉輝身經百戰，1996年嘉利大廈大火負責見傳媒，「我成日話我上親電視，都唔慌好嘢」。他指，本港的教訓是疫苗接種，他對大量長者離世感可惜，「唔覺得任何人要負責任，只係有啲事可以避免，疫苗就係，點解無做到呢？」

兩三日察轉勢速應對

料下波處理得更好

向前看下波疫情，何曉輝認為，如同應對災難，最重要做好預防，「最好件事唔好發生」，無法事先建設多間醫院或預留大批醫護再等爆疫。他又稱，需更快作反應，第五波初期個案升勢較慢，但其後高速倍增，日後首兩三日察覺疫情轉勢便要準備應對。他相信隨着接種率提升，加上有社區治療設施，有信心第六波處理得更好。

眼見疫情未完，何曉輝延至10月才退休，休息後會重返伊院兩年，從事全職臨牀工作，盼等妻一起退休。回顧過去，他認為SARS一役較新冠病毒更難處理，當時對病毒毫無認識，「打緊咩仗、同邊個打緊，一律唔知」，並有醫護染疫離世，很多同事不敢回家。他稱，今次疫情很早有疫苗，且年輕人死亡率低，家人未有過分擔心自己染疫，「太太都係醫生，好知道咩事」。

（新冠疫情）

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