【Emily】葉劉：聽到葛珮帆好想入政府 「唔評論個人」 稱搞創科「有啲學歷至得」

稱稍後有機會同李傾組班

主持人問葉太創科方面要咩人才，葉太答「唔係普通識應用App，香港要做國際創科中心，對自己要求高啲，要幫到國家，要搵啲人識deep tech，而唔係皮毛」，強調「真係有啲學歷至得㗎，你出去見人，國際社會都唔可以太失禮。你話要做國際創科中心喎，Quali（資歷）同人哋新加坡一比，跌咗落去你就真係好醜怪」。

樂意留任行會 自稱大義工

葉太係現屆政府嘅行政會議成員，佢話下一屆都樂意留喺行會，可以幫到手。佢又形容「我係大義工嚟㗎」，因為成日應對外媒，而做外媒訪問要好多準備、花好多精神，有時都要同對方「飲杯咖啡傾吓偈」，聽吓佢哋諗法，再解釋畀對方聽。佢認為，可以恢復行會召集人見記者，分擔特首重擔，又批評港府多年來無發言人，新聞處長都懸空咗半年，公關方面對外國傳媒「做得好曳」，新聞處搵個外籍官員都搵唔到。