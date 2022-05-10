【Emily】葉劉：聽到葛珮帆好想入政府 「唔評論個人」 稱搞創科「有啲學歷至得」

【明報專訊】政圈流傳唔同政黨成員有機會加入新特首李家超嘅班子，流傳嘅人選包括民建聯葛珮帆（EQ，圓圖）有機會入下屆改組後嘅創新科技及工業局。新民黨主席葉劉淑儀噚日上電台節目被問到EQ做創科有無能力，葉太回應話「唔評論個人啦，都係傳聞。當然聽到佢都好想入政府啦」。咁李家超有冇搵新民黨傾組班呢？葉太就話未同李家超傾呢個問題，稍後有機會同佢傾吓，但唔係只講自己個黨，而係會傾特區政府需要乜嘢人才。
稱稍後有機會同李傾組班
主持人問葉太創科方面要咩人才，葉太答「唔係普通識應用App，香港要做國際創科中心，對自己要求高啲，要幫到國家，要搵啲人識deep tech，而唔係皮毛」，強調「真係有啲學歷至得㗎，你出去見人，國際社會都唔可以太失禮。你話要做國際創科中心喎，Quali（資歷）同人哋新加坡一比，跌咗落去你就真係好醜怪」。
樂意留任行會 自稱大義工
葉太係現屆政府嘅行政會議成員，佢話下一屆都樂意留喺行會，可以幫到手。佢又形容「我係大義工嚟㗎」，因為成日應對外媒，而做外媒訪問要好多準備、花好多精神，有時都要同對方「飲杯咖啡傾吓偈」，聽吓佢哋諗法，再解釋畀對方聽。佢認為，可以恢復行會召集人見記者，分擔特首重擔，又批評港府多年來無發言人，新聞處長都懸空咗半年，公關方面對外國傳媒「做得好曳」，新聞處搵個外籍官員都搵唔到。