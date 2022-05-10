灣區手記：防疫管控區怎買水產？ ／文：尚東美

按內地防疫「三區」的劃分標準，「管控區」為次於「封控區」、嚴於「防範區」的中間一級，說明有一定傳播風險，超市正常營業，每戶隔日可有一人外出購物，亦可網購，除非確有必要，例如去醫院就診，否則不能出區。廣州本輪疫情中對「三區」加強物資供應，肉禽蛋菜米麵油都十分充足，M也說她家吃飽絕無問題，只是家中魚類耗完，父母又想吃，卻發現區內超市並無水產出售。

民以食為天，內地民眾近年生活改善，很難接受「倒退」。即使是圍封期間，北京人想喝咖啡，上海人想食麵包，廣州人想食魚，都可理解。封得短還可以忍一忍，時間長了，各種「癮」都上來了。這是過於挑剔嗎？是要求過高嗎？遙想2020年的武漢，習近平一句「武漢人喜歡吃活魚，在條件允許的情况下應多組織供應」，就有百多噸活魚運往武漢。

App可訂冰鮮魚 「最好凌晨買」

記者剛剛寫完廣州如何在疫情中保障供應的報道，廣州公布有水產2萬噸，2000萬人就每人分到1公斤。不過這些水產只是「存塘」，有沒有送到管控區呢？這時微信群中另一朋友對M說，其實美×買菜App可以訂冰鮮魚，只是因為太火爆，時常搶不到，建議她每晚緊盯手機，「最好凌晨買，一般都能搶到」。

M最後真的用這個辦法買到了魚，讓父母一飽口福。她說物流只是比往常多出一天，但能送到就OK。

文：尚東美