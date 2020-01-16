大灣區GBA新聞：粵氫能發展規劃 廣佛深獲委重任 多重點項目 建灣區氫谷氫能特色小鎮等

廣東省在政府工作報告指出，今年全省共安排氫能項目9個，總投資接近200億元（人民幣，下同），除了上述的灣區氫谷等，還包括今年1月簽約的國家電投華南氫能產業基地，將在年內展開一期建設工程。作為極具發展潛力的氫能產業，廣東省對相關項目非常重視。廣州、深圳和佛山也在氫能產業的不同領域上定位發展。

廣州建氫能樞紐產業創新核心區

根據《廣州市氫能產業發展規劃》（2019-2030年），明確要將廣州建成中國南部地區氫能樞紐，構建氫能全產業鏈，目標是在今年完成氫能產業鏈關鍵企業佈局，包括計劃建成50個加氫站項目；在環境衛生領域的新增或更換車輛中，氫燃料電池汽車佔比不低於10%；氫燃料電池汽車在公務用車、出租車、共享租賃車等領域示範應用要達到百輛級別規模，實現產值200億元以上。

廣州亦將重點建設黃埔氫能產業創新核心區，強化氫能應用示範，形成國際一流的氫能產業聚集區；於南沙發展氫能產業樞紐，利用南沙作為交通樞紐、國際港口和倉儲物流基地的優勢，實現氫能產業多元化、全鏈條發展，並探索氫能交易平台建設，推動氫能交易商品化，率先打造全國氫能價格交易指數。

此外，廣州亦將建設番禺乘用車製造及分佈式發電研發基地、從化商用車生產基地和白雲專用車生產基地，從而形成全市「一核心、一樞紐、三基地」的氫能產業佈局，確保廣州市氫能產業可持續發展。

深圳爭2025年氫能產業500億元

去年底深圳市公布的《深圳市氫能產業發展規劃》，是該市推出首份有關氫能產業的規劃文件，也為深圳氫能產業未來發展指明了方向。規劃提出到2025年，深圳要形成較為完備的氫能產業發展生態體系，氫能產業規模達到500億元，並展望2035年氫能產業規模擴大到2000億元。

規劃亦確定深圳發展氫能產業的主要任務，包括圍繞氫能產業安全管理和氫氣製、儲、運、加、用等環節的標準缺失問題，建立覆蓋上、中、下游的標準規範體系；加強氫能核心技術研發，推進關鍵技術國產化及解決核心材料和關鍵零部件依賴進口問題；以及強化產業鏈競爭力，引進國內外領先企業，實現關鍵環節自主可控。

佛山將成氫能車業最完善地區之一

佛山方面，作為首批國家燃料電池汽車示範運用的廣東省牽頭城市，佛山市南海區目前已聚集100多間氫能企業，氫能產業項目計劃投資總額超過400億元，全部投產後，預計可形成年產值超過千億元的產業群，涵蓋氫燃料電池及系統、核心材料與部件、整機研發製造等環節，成為內地氫燃料電池汽車推廣規模最大、產業體系最完善的地區之一。

明報記者