醫生倡爆疫即停業一周 黃家和反對「熔斷」

黃家和昨在商台《在晴朗的一天出發》被問及餐廳應怎被「熔斷」、即停業標準應為何時，他說被「熔斷」很慘，舉例早前有酒樓因有食客未掃安心出行被罰停晚市，對生意造成嚴重打擊，「母親節都唔能夠做生意，呢個真係好嚴重」。他認為大部分市民已接種疫苗，又曾有多人染疫，已有足夠保障，不用過分憂慮。他認為除非社區再出現大規模爆發，相信現時未需考慮訂立食肆停業的「熔斷機制」。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨早在港台《千禧年代》建議，爆疫食肆須停業一周，若染疫人數沒增加及或確定環境樣本陰性時，食肆便可重開。他又認為除口罩進食的地方有傳播風險，建議市民進出需除口罩的表列處所時須出示快測證明。

張竹君：視個案傳播模式 逐個看

張竹君被問到食肆停業標準時稱，須視乎個案的傳播模式、人數、座位、染疫人士的發病情况等，再決定餐廳可否營業。被問到需否設機制預防食肆爆疫，她說現有的「安心出行」及「疫苗通行證」，暫時屬較適合的安排。

（新冠疫情）