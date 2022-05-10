牡丹金閣廚師中招 醫生倡員工日日驗 5．1有上班5．8病發 不排除社區感染

陽性降至233 33輸入3月高

本港昨錄得233宗陽性個案，屬2月初以來新低；但最新錄得33宗輸入個案，屬1月29日以來新高。

爆疫的牡丹金閣最新有廚師染疫，廚師5月5日最後一天上班，5月6至8日曾在社區活動，5月8日出現喉嚨痛，快速測試結果呈陽性，惟之前兩日快測呈陰性，本身已接種3劑新冠疫苗。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該廚師沒在其他食肆工作，若廚師於5月1日染疫，5月8日才出現喉嚨痛，「計番潛伏期好似長咗少少，當然有啲人潛伏期長少少」，而廚師曾在社區活動，故有可能在社區感染，需等待全基因分析。

「家居接觸者」曾光顧 染疫增至9客

張竹君說，牡丹金閣192名食客須強制檢測，其中138人驗出陰性，另48名員工中44人已驗出陰性，不排除再有新個案。該群組累計12人染疫，其中一名患者曾列為家居接觸者，中心其後發現該人5月1日曾光顧牡丹金閣，更新為9名食客染疫。該店周日仍有營業，張稱現時傳播較集中於5月1日早上，早前已採集食肆環境樣本，並已請食肆消毒，暫時未見環境因素導致傳播，將按個別情况決定食肆須否停業。

關於個案追蹤工作，張竹君表示，現會集中於高危地方如食肆、學校、安老院及公司，並會按社區個案的「安心出行」紀錄等，追蹤其發病或有陽性報告前兩日的行蹤，其家居接觸者或一同除下口罩進食者須檢疫，若食肆有多於一宗個案，將分析患者用膳時段是否重疊等，判斷是否有爆發；另會追蹤工作地點，如同公司有3宗或以上個案會了解情况。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，若廚師5月8日發病，早於5月1日具傳染性的機率較低，而廚房需抽氣帶走油煙，一般氣流會由大堂流向廚房方向，較大可能是廚師當日被食客傳染。他說，現時食肆未能排除爆疫風險，5月1日到訪食客其後可能曾經再光顧食肆，另個別食客員工染疫後或潛伏期較長，若食肆不停業，建議員工本周每日快測減低爆疫風險。

追兩日行蹤易走漏 梁子超倡7日

梁子超認為，現時中心追蹤日期太短，本港接種率高，不少已打針者染疫無病徵，僅追蹤發病前兩日行蹤易走漏個案，應追蹤7日，又說社區患者減少，同一公司除非僱員人數眾多，否則出現兩名患者屬異常，當局已可介入跟進，了解是否出現爆發。

另外，日前被列輸入個案的9個月大嬰兒，抵港第12日留糞便樣本驗出陽性，張竹君表示，已有報告稱嬰兒曾在外地感染，同時其Ct值（病毒數值）超過30，故列為復陽個案。

明報記者

（新冠疫情）