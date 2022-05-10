涉Tg群組發布殺警製炸彈言論 6人被捕

3人控串謀煽惑傷人 3人保釋

網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司譚威信表示，警方留意到有人在社交通訊平台建立群組策劃暴力行動，自2月起發布逾2000個信息，包括仇恨政府、反社會言論、宣揚暴力仇恨、極端暴力主義，並討論以利器刺死警務人員、政府防疫人員、製造炸彈等大殺傷力武器，以及討論如何購買、製造及使用武器，所用字眼包括「武力屠殺」、「大屠殺」、「大型爆炸」、「陪葬」、「劏頸」等。

字眼包括「屠殺」 檢弩及仿製槍

網罪科經調查及分析，上周六採取行動，在多區拘捕4男2女，其中一名35歲、報稱倉務員的男子為該群組擁有人，另5人為群組管理員及活躍成員，包括分別16歲及19歲的學生、17歲無業者、28歲保安員及36歲電腦技術員。他們分別涉嫌煽惑他人有意圖傷人、發布煽動刊物、管有攻擊性武器、管有仿製火器、管有危險藥物被捕，其中3人已被落案，另3人獲准保釋候查，5月中旬須向警方報到。

警方在行動中檢獲9部手機、1部手提電腦、15支箭、2把懷疑自製的弩、2支仿製槍械、1把匕首、小量大麻及147克含大麻成分的精油。行動仍在進行，警方不排除有更多人被捕。