萬字文轟美民主基金會 外交部：策動顏色革命 點名李柱銘等反修例期間訪美

外交部5月7日在網站發表主題為「關於美國國家民主基金會的一些事實清單」的文章，當中詳列多項指控，包括NED「策動顏色革命，意圖顛覆目標國政權」、「全面支持港獨」、「插手香港選舉，干涉中國內政」等。

文章指控NED在香港佔領運動及反修例示威遊行等大型街頭運動，於幕後組織、策劃、指揮和輸送資金，又指NED於去年進一步加大扶植流亡海外港獨分子群體。

G7：特首選舉與普選背道而馳

港澳辦：抹黑詆譭 自曝其醜惡

另外，前政務司長李家超日前在無對手下當選特首，七大工業國集團（G7）外長及歐盟高級代表昨日發表聯合聲明表示，嚴重關注香港特首選舉遴選過程，認為提名程序及由此產生的任命，與普選目標背道而馳，進一步削弱港人獲得正當代表的能力，並對香港自治、政治及公民權利持續被削弱表示深切關注。聲明又呼籲中國按照《中英聯合聲明》及其他法律義務行事，並敦促新一屆特首尊重《基本法》規定下在香港受保護的權利和自由，及確保法院系統維護法治。

國務院港澳辦發言人昨日表示，特首選舉結束後，西方少數國家「急不可待地跳將出來大放厥詞，抹黑這場選舉，詆譭新選舉制度」，西方攻擊中國政府對港政策是「自曝其醜惡，阻擋不了香港由治及興的步伐。」