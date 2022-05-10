會展站開放日 上班族親睹當年疏散「元兇」

員工兼鐵路迷 送別舊線露宿候新車

會展站昨早10時起分7個時段開放，大批市民9時許已到場排隊。共5600張免費入場券日前迅即搶光，港鐵稱昨日最終約有4000人入站參觀。

鍾情鐵路20年的劉先生，於去年屯馬線開通後加入港鐵成為車站助理，昨趁休假以鐵路迷身分前來，認為會展站最吸引的是歷史展品，尤其炸彈彈殼「好靚」。他透露，已為見證通車做好準備，當日會請假，前一晚先以員工身分在旺角東站見證最後一班以紅磡為終站的列車，下班後往會展站附近長椅露宿，待凌晨5時許坐頭班車。對於通車日的期望，他盼港鐵車務總監李家潤屆時帶領大家唱生日歌慶祝。

難忘最後上班日疏散 未能派散水餅

王女士專程為炸彈彈殼而來，她說會展站施工期間在附近上班，當年工地先後發現數枚炸彈，附近市民和商戶須多次疏散，她最難忘最後一天上班亦要疏散，「連散水餅都派唔到」，故十分好奇炸彈實際模樣，昨帶同讀幼稚園的兒子前來，終能一睹炸彈廬山真貌，感覺奇妙。

東鐵線全線上周六改用9卡列車，外界關注過海段通車後東鐵會否「超負荷」，港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐稱，通車後會採用新信號系統按新時間表行駛，班次由每3分鐘加密至2.7分鐘一班，繁忙時間會安排空車到指定站載客，港鐵亦已為通車日預留足夠人手協助疏導人流。

關注團體「火車未到站」創辦人紀俊安稱，12卡列車變9卡後每班車可載客量減少，認為港鐵預測的承載量有「水分」，實際或難應付日後客流增長，料繁忙時段未必可維持2.7分鐘一班。