度身製廚具設遙距機器 創新方式減殘疾障礙

行動不便員工 在家操控機械人與客溝通

30歲的Rangers患有大腦麻痺，他形容昔日「行得、走得、跳得」，從事社區導賞工作多年，帶領參加者深度遊，惟近年身體每况愈下，需借助人形拐杖步行，加上疫情打擊，無奈放棄工作。他認為只要不放棄自己，即使「上帝關了一扇門，亦會幫你開一扇窗」。經社福機構轉介，他3月中加入廚尊，負責控制遙距機械人。這名「電子員工」高約1米，行走路線靠他在家操控，而它的頭部是個屏幕，方便他直接與食客「面對面」溝通。他說很多食客對它好奇，又笑言要懂得察言觀色，若是保險經紀或神色憤怒的食客，一般都不會打擾他們。

水吧設手語指南 食客邊點餐邊學

許承俊稱，不能單看在殘疾者的阻礙（disability），要集中他們的可能性（possibility），例如烹調喇沙的員工患小兒麻痹，許就在撈網加設升降台，煮麵時間一旦「夠鐘」，撈網就會自動升起，員工因此可單手煮麵。負責切材料的員工患痙攣，許就按照員工手形訂製彎曲鐵叉，讓她一手以鐵叉固定食材、一手控制刀鋒。負責茶水吧的員工是聽障者，廚尊在吧枱設有手語教學指南，舉例表達「咖啡」需要展示攪拌的動作，「加奶」可在頭部擺出牛角示意，「擺放多少粒方糖」則在下巴舉起相應手指數量，食客在點餐期間可同時學習手語與聽障者溝通。許強調，廚尊只是踏腳石，為員工裝備技能和提供工作機會，若將來有其他更好機會，期望員工能有其他發展，建立更包容的社會。