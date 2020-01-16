賣網上飯券眾籌 接贊助製飯盒贈醫護打氣 3年蝕300萬 社企拓善舉撐下去

「每刻都想放棄」 為50殘疾員工堅持

位於新加坡的社企Project Dignity，數年前獲市建局邀請進駐活化項目「618上海街」，在旺角開設大牌檔中心「廚尊」出售星洲菜。廚尊逾八成員工是殘疾者，負責培訓的經理黃培蒂表示，殘疾員工並非只從事一項工作，例如烹調食材的員工需自行預備材料及清潔廚房，並規定員工每日上班8小時。她稱即使是殘疾員工也不能隨便放假或遲到，讓他們全面掌握食肆運作，以便將來重投社會更易適應。

疫下曾停業 員工失生計求上班

廚尊創辦人許承俊表示，廚尊在2019年社會運動期間成立，加上新冠疫情衝擊，「財政和精神壓力很大」，每一刻都想放棄，但想起這50多名員工並非只有50多人，背後牽涉50多戶家庭，唯有繼續咬緊牙關堅持營運。他形容第五波疫情是最艱難時間（the worst time），每日最多只有2000元收入，「大眾擔心染疫不敢外出用膳，我們又怎能捱到」，遂決定在2月中暫停經營。停業約兩周後，有員工擔憂地致電，「我真的需要上班」。許解釋該名員工與七旬父親同住，她的收入支撐家中日常開支，「不要以為他們來上班只是為了融入社會，部分員工真的有財政壓力」。

4月底重開前，廚尊與非牟利機構GIVE.asia合作，把實體飯券改以電子形式在網上眾籌。機構把捐款撥歸廚尊，讓他們向約10間機構及露宿者等有需要的人免費派發飯盒，單在訪問當日就準備了近400個飯盒。

廚尊亦收到個人和企業的贊助，上月起每日製作鬆餅、斑蘭戚風蛋糕及逾千塊曲奇，把這份「可食用的心意」送往贊助人指定的地方打氣，包括是新冠指定醫院，即伊利沙伯醫院的前線醫護和清潔人員。在恢復運作初期，他安排員工錄製經典歌曲《獅子山下》，期望振奮社企士氣之餘，亦能在疫情期間鼓勵港人不要輕言放棄。重開後，廚尊日均收入回復5000至1萬元。

去年一成結業 業界倡政府帶頭採購

香港社會企業總會會長吳宏增表示，去年有約60間社企結業，佔前年社企總數近一成，形容是過去10年首次出現社企數目收縮的情况。吳說，社企多數聘用殘疾者和弱勢社群，一旦失業，將加重社福開支壓力，同時讓他們失去在工作中重獲信心、尊嚴和社會參與的機會。他建議政府作為最大的僱主，可多採購社企產品和服務，為社企在疫後注入「強心針」，亦有助鼓勵商界仿效。

明報記者 施晉宇