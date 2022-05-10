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屹西環逾百年 源記甜品停業逾月

【明報專訊】有167年歷史、被喻為香港最古老糖水舖的西環正街「源記甜品專家」，自上月初拉下鐵閘並貼出「暫停營業」告示，至今未再開門。據鄰近商戶透露，從源記員工轉述得知，由於老闆年邁，已告訴員工不用上班，引來街坊猜測源記是否已決定結業。本報昨日未能聯絡到源記負責人了解事件，而光顧源記30多年、與源記老闆李培章相熟的香港餐飲聯業協會會長黃家和透露，感覺年屆八旬的老闆早已想退休，他慨嘆道，若老字號最終結業實屬可惜，但也能理解。

黃家和：老闆八旬 感早欲退休

資料顯示，源記在1855年開業，迄今經歷三代，最初於荷李活道經營，後搬到皇后大道西，戰後搬至正街現址。其桑寄生蓮子蛋茶、全蛋雞蛋糕等較馳名，吸引不少名人光顧，如前特首曾蔭權、美國駐港前總領事夏千福等，食家蔡瀾亦曾推介源記。

鄰舖：源記員工稱老闆叫毋須上班

記者昨日到源記外，見舖位鐵閘拉下，舖外貼出「暫停營業」告示，記者致電源記，無人接聽。據鄰近食品零售店負責人透露，源記4月1日起停業至今，得悉老闆已告訴員工毋須上班，未知道會否重開；他透露，新冠疫情下源記生意仍不錯，料停業與生意無關，而源記老闆年事已高，伙計平均年齡也60至70歲，未知這與停業是否有關。

黃家和自上世紀90年代便光顧源記，疫情前幾乎每星期都會幫襯一次，有時晚上10時來吃糖水，仍見店內客似雲來，不少港大學生下課後也會從校園「落山」來吃一碗糖水。黃家和稱，他跟源記老闆李培章熟絡，形容對方健談、人品好，令老字號多了一份人情味，但指李已年屆八旬，多次向他透露疫情令生意淡薄，他曾感覺李有意退休。

光顧30載 黃：一直保持水準

黃家和形容源記的桑寄生蓮子蛋茶清甜回甘又暖胃，教他最難忘，又指老字號食物多年來保持水準，若結業甚為可惜，但亦能理解老闆的決定。他說，傳統美食及舊式裝潢或難吸引年輕人，但老字號如走進時代巨輪，此人情味別處難尋。

明報記者 廖俊升

相關字詞﹕黃家和 百年老店 源記甜品專家

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