籲正途買飛 「勿畀壞人呃到」 花姐：正商實名制可行性

網上炒賣門票風氣持續盛行，惟本港暫無相關法例規管，以打擊網上「黃牛黨」。大律師陸偉雄稱，炒賣演唱會門票早已出現，而現行《公眾娛樂場所條例》只規限街頭炒賣「黃牛飛」，變相令網上炒賣行為不受法律監管；加上現行法例過時，罰款僅2000元，認為條例阻嚇性明顯不足，建議應加入監禁刑罰，以遏止炒賣風氣。

大狀：網上炒賣暫無例管

網上有傳有人一度索價44萬元售賣MIRROR演唱會門票，陸偉雄稱，雖然消息或有「水分」，但現時有關門票的炒價已令人匪夷所思；並以「炒樓」比喻，認為現時炒演唱會門票及「炒球場」情况，跟炒樓情况一樣瘋狂，而政府有為炒樓制定「辣招」，故亦應為其他炒賣行為訂立相關管制，期望新一屆政府可盡快處理。