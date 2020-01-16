賣MIRROR騷假飛圖騙萬元 青年落網 交收被揭穿屬影印本 挾款逃遭擒

事主萬元購兩票 警賣家身上檢4假飛

29歲女事主日前經社交平台聯絡賣家，以1萬元購買兩張MIRROR演唱會門票。事主由丈夫陪同，相約賣家周日晚10時在港鐵長沙灣站，一手交錢一手交票，事主在信封取出門票，發現為影印本假票，即搶回其中3500元，賣家挾餘款逃去，經一輪追截將他擒獲，並取回6000元，另有500元不知所終。警方接報到場調查，在賣家身上檢獲另外兩個載有共4張偽造門票的信封，以涉嫌以欺騙手段取得財產及管有虛假文書拘捕20歲姓蘇男賣家。

有賣家「前五行」售1.8萬 訂金3000元

稱會提供戶口身分證全名作保障

MIRROR將於7月25日起舉行10場演唱會，票價分為1280元、880元及480元，上月29日第一輪優先訂票後，周四（12日）將有第二輪優先訂票。本報記者在網上拍賣平台搜尋相關門票，發現大量帳戶放售聲稱門票，同時亦有大量「鏡粉」發文徵求門票。一名「賣家」以「前五行」、「中排位」及「山頂位」劃分門票，分別開價1.2萬至1.8萬元、3000至6000元，以及1500至3000元，要求先銀行轉帳分別3000、1500及800元訂金。記者聯絡賣家表示憂慮繳付3000元訂金後會「畀完錢冇飛攞」，對方稱可提供其銀行戶口、全名及身分證作保障，並稱以購買1.2萬元門票為例，本月尾會交收門票及收取9000元尾數，如未能購票將全數退款。

自稱「拒絕黃牛」 「鏡粉」4500元徵票

另有「黃牛黨」以「自由訂價」方式售票。記者表示欲購買1280元門票，賣家反問「預算幾多」、「睇你預算，幫你問問」，最後稱3000元可「全包」，即包含門票加訂金。部分自稱「鏡粉」則表示只為欣賞偶像，「拒絕高價炒賣」，但從近20個徵票帖文可見，普遍均願付3000至4500元買一張門票，「拒絕黃牛」說法令人費解。

去年5月MIRROR舉行演唱會，有傳媒報道有「鏡粉」在某平台光顧「黃牛黨」，以郵遞收件，惟發現郵件被寄到其他地址，且有人冒認收件，最後因無法討回郵件而報警；當時有網民認為這是「賣家寄回畀自己」扮寄出的騙局。事主估計賣家發覺可放更高價才出此下策，最後賣家於平台表示「冇飛畀會全數賠」，事主最終無損失。

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