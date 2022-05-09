20分鐘兩宗火燒車 寶馬自焚爆炸煙攻大廈

首宗車輛火警於昨午2時58分，一輛停泊於慈正邨正安樓對開的白色寶馬私家車突然冒煙起火，全車陷入火海，一度傳出爆炸聲，濃煙亦湧至單位，大廈火警鐘鳴響。接報到場消防開喉灌救，約10分鐘後將火救熄，初步相信火警起因無可疑，事件中沒有人受傷及疏散。私家車車頭及車廂嚴重焚毁，警方事後聯絡車輛司機協助了解起火原因，車輛其後由拖車拖走。

另一宗七人車行駛冒煙起火 司機乘客及時逃生

另一宗驚險燒車意外發生於昨午3時13分，一輛七人車沿太子道東天橋往旺角方向行駛，至近九龍城打鼓嶺道對開時，車頭位置突然冒煙，司機即將車停在快線路邊，同乘客離開車廂。七人車車頭隨即起火，火勢愈燒愈烈，全車遭烈燄吞噬。消防接報到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，約30分鐘大致將火救熄，全車嚴重焚毁，燒剩支架。初步相信起火原因無可疑，事件中沒有人受傷。火警期間，太子道東往旺角的行車天橋全線封閉，七人車事後由拖車移走，警方清理行車線雜物後始重開。