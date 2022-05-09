女子投訴打溶脂針後毁容 涉事美容院：無專業失當證據

美容院：未收書面申索

事主：待訴訟基金審批

事主S小姐4月29日與民主黨醫療政策發言人袁海文召開記者會公開事件。妍肌攻管負責人馮鎵瀠昨會見傳媒回應，稱未曾收到書面申索，並質疑事主投訴前曾否光顧其他美容院，認為未有證據證明事涉醫生或美容院專業失當；馮又指事主多次致電要求賠償，美容院及醫生已就此向警方備案，亦已透過消委會以書面回覆事主，醫生已向醫委會提供報告，不解事主為何未採取法律行動。

S小姐昨回應稱，正等候消費者訴訟基金審批申請，故未有行動，即使申請被拒亦計劃另聘律師索償，強調不是為錢，而是要討回公道。她稱，涉事醫生鄧昌宇4月30日曾來電致歉，並發信息稱願退回部分療程費用，翌日透過手機程式付款，但她未有接受。袁海文表示，其辦事處4月21日已向涉事美容院及醫生發信要求賠償。

本報就此再查詢妍肌攻管，妍肌攻管強調目前未收到任何信件，至於有關鄧昌宇部分可聯絡醫生回應。警方稱，1月21日接獲一美容院姓馮女負責人及姓鄧男醫生報案，說一名女顧客接受療程後報稱毁容並要求賠償，報案人感不安要求備案，警方初步調查後列作「投訴滋擾」。