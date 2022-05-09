母親節食肆生意料往年八成 黃家和：食客習慣電子支付 長遠有幫助

酒樓店長：消費券幫助不大

元朗一酒樓昨早11時許尚有不少空枱，店長馮先生形容，人流雖較平日多，但與往年母親節比較仍屬「冷淡」，相差非常遠。他說，往年母親節即使沒有食客人數上限等營業限制，客人很早便要等位；雖然上周起可恢復8人一枱，昨早亦只有數張大枱有客，其餘均是2至4人枱，至午市高峰時段亦毋須等位。馮預料，今年母親節較往年少一半生意，又認為消費券幫助不大，形容「嚟嘅都係嗰啲熟客」。

四代同堂食客：一家人飲餐茶已好滿足

楊家四代人昨午到酒樓飲茶，包括太嫲和女兒、孫媳婦及一對曾孫等一行8人。年過八旬的太嫲說，早前疫情嚴峻很少外出用膳，形容可一家人出外飲茶「梗係開心」。5歲的曾孫仔坐在母親旁稱感到興奮，又祝媽媽母親節快樂。食客張先生坐6人枱，一家自1月初起少外出用膳，昨特意帶同兒子與60歲的母親飲茶慶祝，形容「有得聚下實好」。

黃家和表示，部分位於「熱點」的中式食肆預訂一早已爆滿，往年母親節業界整體生意額約4億至4.3億元，預料昨日生意額恢復至往年八成，即吸納約3.2億元，其中晚市佔約七成。他提到，中餐在母親節較「受惠」，單是酒樓已佔整個業界收益35%。他又認為，由於5000元電子消費券發放至今1個月，相信市民「已經用得七七八八」，但食客習慣使用電子支付，對食肆長遠有幫助。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮預料，母親節多人出外用膳或增傳播風險，強調若食肆遵守食環署提供的指引，以及做足防疫要求，可減低出現爆發的風險，並鼓勵有病徵的市民定期接受快速測試，以及避免前往公眾場所。