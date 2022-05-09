上月逾6000菲印傭抵港 羅致光：外傭荒露曙光

羅致光稱，菲律賓疫情於1月底逐步放緩，4月1日起當地來港航班恢復，4月份有4005名菲傭到港，最多的一天更有617名到港；印尼Omicron疫情2月中踏入疫情高峰，2月及3月平均每16天才有1班機來港，差不多每班機都觸動熔斷機制停飛14天，但印尼疫情亦逐步放緩，4月8日後已無航班熔斷，4月份來港印傭有2188人。

指外傭減約8萬人

「常住人口下降主因」

羅致光表示，香港外傭人數由2019年高峰期逾40萬，跌至今年3月底的32.8萬，是過往兩年香港常住人口及勞動人口下降主因之一，但至4月底已回升至33.2萬，按月微升約4000人，並有1.6萬名外傭已取得工作簽證並正等候安排來港。

他說，外傭佔香港勞動人口約10%，有不少受聘到港的外傭未能按時抵港，令本地部分家庭成員離開勞動巿場，留家照顧老幼，但當疫情持續受控，經濟復蘇，失業率下降，勞動力不足將很快出現，增加外傭可釋放更多勞動力，避免外傭荒阻礙經濟復蘇。

（新冠疫情）