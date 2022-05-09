3月食肆收益39億 單月新低

陳茂波昨在網誌撰文稱，今年首季經濟負增長4%，結束連續4季改善的形勢，期內私人消費開支跌逾5%，其中餐飲市道受壓更甚。

中式餐館酒吧重災區

翻查統計處上周五發表的今年第一季食肆收益及購貨額臨時統計數字，首季食肆總收益的臨時數字是151.7億元，按年跌23.1%，其中酒吧收益僅3900萬元，按年大跌34.9%；中式餐館收益約44億元，按年跌33.5%。

黃傑龍表示，統計數字與餐飲業感覺一致，「（首季收益）是16年新低不出奇」，其中酒吧不能開業受害最深，以宴會為主的中式酒樓生意受制於社交距離措施，估計亦跌七八成，即使本月19日後容許120人宴會，亦未復過去30圍宴會光景。他說，現時飲食業生意回復至平時約80%，料營業時間擴至午夜後可達90%，但期望政府日後不要一刀切停市，「一年有四五個月不能做生意，經濟不能復蘇」。

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