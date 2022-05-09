牡丹金閣群組增至11人 料短距傳播 防護中心：確診回落 加強個案追蹤索安心紀錄

新增1家居接觸者陽性

本港昨增266宗陽性個案，其中牽涉牡丹金閣的群組擴大，增4名食客和1名家居接觸者染疫，令群組增至11人，包括8名食客、兩名家居接觸者和一名博愛醫院賽馬會護理安老院護理員。護理員與其中一名染疫食客為同事，兩人曾一同用膳，護理員被列為密切接觸者，至前日快速測試呈陽性。前日公布的4名食客，防護中心昨更正其中兩人為同枱，同場其餘約190名食客，至少21人已接受強制檢測並呈陰性。

染疫食客全坐大堂中央

歐家榮料曾接觸 以往曾見

歐家榮說，由於8名食客均坐大堂中央，不排除他們進出時曾有短暫接觸，或在進食時脫下口罩，出現短距離空氣傳播，形容以往亦有類似情况，尤其當中涉及超級傳播者。他提及，8名食客分別已接種兩劑或3劑疫苗，當中1人沒病徵，其餘均屬輕微。他表示，其中4名經核酸檢測陽性的食客，病毒基因排序暫未有結果，但相信該群組於社區感染，料屬本港流行的Omicron BA.2亞型。

關於現時個案追蹤工作，他說早前個案太多，無法每名患者詢問行蹤；隨個案減少，現冀每宗個案索取更多資料，包括檢測陽性或病發前兩天行蹤，以及安心出行和疫苗通行證紀錄，再分析個案有否聚集性或出現爆發，暫會將患者傳染期間、即檢測陽性或病發前兩天內，曾面對面及無戴口罩接觸的人界定為密切接觸者，安排接受居家檢疫或送檢疫中心。

牡丹金閣：兩日失30萬元生意

牡丹金閣昨有營業，店內共30張枱全設在大廳，大枱僅數張。昨午12時許，店內有8至9枱客，全為2至4人枱。經理胡小姐透露，當局上周五晚通知有食客染疫，店舖翌早沒開門，待當局調查和消毒，確保安全才於下午復業，強調店舖防疫措施，包括要求員工每早上班前快速測試，又指舖內通風良好，至昨早無員工染疫。胡形容母親節前傳來「噩耗」非常不幸，至少三分之二客人取消訂枱。店東梁小姐預計兩日損失至少30萬元，料需約一周才能恢復人流。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，牡丹金閣群組初代傳播已涉至少8人，不排除進一步擴大，牽涉更多第二代甚或第三代傳播個案。他說，由食肆爆疫起計至昨日為第七天，暫可安心營業，但若現更大規模爆發或有員工染疫，便須實施「7+7」檢疫，即由最後一宗個案到訪起計停業7天，其後7天員工須接受醫學監察和每天快測。

本港昨增25宗輸入個案，包括一名9個月大嬰兒，在完成檢疫抵港第12日於社區驗出陽性，防護中心料屬復陽個案。另外昨多兩人於公立醫院離世，包括一名已打兩針疫苗的85歲男院友，以及一名沒打針紀錄的72歲男子。

明報記者

（新冠疫情）

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