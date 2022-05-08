香料掩味 警搗千萬元毒倉拘3外籍男女

警方毒品調查科高級督察陳熾華表示，警方根據線報，周四持搜查令搜查元朗元龍街一住宅單位，檢獲12.1公斤懷疑冰毒、包裝工具及大量現金，以「販運危險藥物」拘捕單位內61歲女子及42歲男子。探員另在上址樓下截查一名50歲男子，在其身上搜出小量懷疑大麻花及威而鋼，以「管有危險藥物」拘捕他，其後押解該男子到其租用的八鄉村屋單位及落馬洲新田倉庫，分別檢獲93克及9.9公斤冰毒。

警方稱，3名被捕人持香港身分證，報稱商人、廚師，互相相識，尚在調查背後是否集團和其角色及毒品來源。陳熾華說，存放毒品的單位同時放有大量食用香料，相信是以此掩蓋毒品化學氣味，提醒業主留意可疑租戶，如有懷疑要聯絡警方。

私家車作毒倉 檢2300萬元大麻

另外，警方前日以販毒罪在元朗拘捕49歲本地男子，涉嫌以私家車作為臨時儲存倉庫，在新界區販賣毒品。行動中，警方檢獲約111公斤懷疑大麻花，估計市值約2300萬元。警方根據線報，前日下午約5時在元朗朗屏邨停車場拘捕該男子。他報稱建築工人，當時打開停車場一輛私家車，並觸碰車內的懷疑大麻花。警方相信他是販毒集團骨幹，在他身上搜獲車匙、8000元現金及手提電話，並在車上檢獲8個尼龍袋和兩個膠袋，內裏裝有懷疑大麻花及毒品吸食工具。