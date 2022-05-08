跨境家庭難團圓 有3年沒見年邁雙親

疫下失兼職 無力付隔離酒店費

40餘歲的王女士是武漢人，5年前隨丈夫來港，育有一子一女。她來港後為生計，身兼普通話老師、院舍照顧員及家務助理等多職，疫情爆發後失去部分兼職，連同丈夫的收入僅勉強夠一家人在港生活。王是家中獨女，自幼備受父母疼愛，她說疫情期間七旬父母擔心她收入不足，寄了部分退休金給她，香港第五波疫情爆發後，亦第一時間寄數十盒中成藥給她，「父母對女兒很關心，但我做女的卻不可以回去照顧他們，覺得很對不起他們」。

相距上次回鄉已近3年，惟王沒法負擔住隔離酒店的費用，又要照顧兒女，無法動身。她說父母為免她擔心，總說生活過得很好，她向鄰居打聽，才知他們不懂用健康碼，生活不便。過去兩年，她從視像通話中見到兩老頭髮逐漸花白，擔心父母身體狀况，現只盼可盡快通關回鄉探親。

兩歲兒問為何困屏幕中 感為母不稱職

Amy來自深圳，2012年起在港任職導遊，主要帶普通話旅行團。前年爆疫後Amy便失業，一度留在深圳，去年初她認為兩地快將通關，決定隻身來港工作，其兩歲兒子、丈夫及父母仍在深圳，惟一年多以來通關無期，她又無法負擔高昂的隔離酒店費用，只得無奈等待。她憶述一次兒子哭着問她為何困在電話屏幕之中，又不斷親吻屏幕，令她心痛。今日是母親節，她無法回家陪伴父母及兒子，只能在工作中度過，「作為女兒我不孝順，作為媽媽我不稱職」。Amy只期望兩地盡快通關，通關後只想抱着兒子「惜佢惜到夠」。

勞聯表示，不少中港家庭在疫情下分隔兩地，期望兩地可盡快通關。勞聯副主席譚金蓮說，有個案在隔離期間親人離世，但因未完成隔離，無法見到親人最後一面，建議安排專人處理緊急個案，呼籲勿令通關安排不近人情。

（母親節）