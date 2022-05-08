母親節生意遜去年 花店：旺丁不旺財 花墟人流多 千元買花客：有消費券

在太子道西近花園街的一間花店，職員阿發說昨午人流較多，20元一支康乃馨賣得很快，職員忙於再包裝支裝康乃馨，惟沒人買300至400元一束的鮮花，「可能啲人用晒消費券，唔買一啲冇咁必需嘅嘢」。他說原預計昨日可賣出四成至五成鮮花，以為人們會選擇昨買花今送出，惜至昨午4時只賣出兩成多鮮花。另一花店的職員陳女士亦認為生意一般，「有啲人行，唔係好多人買花束」。她認為昨日生意較往年的母親節前夕差，稱人們較喜歡買中價位、300至400元的花束。

亦有花店稱生意增三四成

不過，花店「芊卉盆裁」職員何女士則認為人們「捨得使錢」，生意較去年增三成至四成，平均以200元買花，「買好大紮」。她說最好賣的是牡丹，因代表富貴，其次是康乃韾，而300至400元的花束銷情則一般。

「買紮花開心吓，女人都鍾意花」

顧客何小姐為選擇心儀花束送給媽媽及家姑，上星期有4日都逛花墟。她說昨日人流多，逛得最辛苦，最終花逾千元買兩束花，「有消費券，佢哋都冇咩想要，買紮花影相開心吓，個個女人都鍾意花」。她說會與媽媽及家姑分別吃晚飯慶祝，「好耐冇堂食，又可以帶埋啲孫，多啲人開心啲」。她認為媽媽為自己做很多事，以往要工作供她讀書，又不讓她做家務，感謝媽媽一直默默付出。

育有近3歲兒子的溫女士昨到花墟買母親喜歡的香檳色玫瑰，打算給她驚喜。她說母親要求高，有時會罵她、提醒她，令母女之間有爭拗，談到與母親的關係，她一度哽咽，說自己與母親都關心對方，關係不錯，而照顧孩子後更明白母親的要求，「都係經歷過佢經歷嘅嘢，會明白佢照顧自己嘅辛苦」。

明報記者

（母親節）