工聯倡最低工資定於時薪中位數六成

領最低工資保安「沒閒錢」避社交

71歲工廈保安鍾哥入行30年，現領時薪37.5元，每日工作10小時，因僱主體恤老僱員，讓他放假也出糧，即月薪11,350元。鍾哥之前以月租4000多元獨居百多呎單位，他每周到超市花500至1000元買一星期的餸菜和日用品，加上電費等開支已沒閒錢，不敢出席社交活動，「朋友約飲茶我不敢去，不知道誰買單。朋友請飲，想到要封多少人情，都不好意思去」。

去年鍾哥搬到青衣公屋，月租約1000元，生活壓力有所紓緩。他說，保安業不乏年邁工人，體力難以應付其他工種，競爭力低難獲高工資，他所認識的7個同行皆領最低工資。他嘆道，現時吃早餐也要30多元，薪金追不上物價，工友難養活自己和家人，「無議價能力的工人點樣呢？係咪搵政府呢？」他期望提升最低工資至48元。

郭偉強批評政府製造貧窮，最低工資跑輸大市，更比綜援低。他解釋，如一個4人家庭養育兩名小童，父母全職工作，每月以最低工資工作26天，每天工作8小時，兩人加起來月薪只有15,600元，但4人家庭平均每月綜援金則有16,422元。

郭偉強建議提升最低工資，增幅需追回4年通脹，並檢討最低工資機制，由兩年一檢改成一年一檢，以時薪工資中位數的六成為最低工資的標準。根據統計處數字，2021年時薪工資中位數為75.7元，其六成則為45.42元。