戰前轉角唐樓剩28幢 8未評級 一幢拖逾10年未評完 4無納入古諮清單

明報記者 馬耀森

團體：「轉角」地積比較高 有清拆風險

考城學社創辦人何尚衡稱，該社調查發現，雷生春之外的戰前轉角唐樓，全港餘27幢，其中一幢皇后大道西的唐樓落成年份雖有待確認，但官方資料顯示為戰前樓宇，故暫列為戰前轉角唐樓。何說，近年屢有戰前轉角唐樓拆卸，例如灣仔同德大押2015年清拆，以及早前青山道301及303號唐樓因路邊雜物起火熏黑，都有傳媒引述專家稱全港僅餘小量轉角唐樓，但數字有很大差距，故該組織從早前的全港唐樓普查整理出符合「戰前」及「轉角」兩項條件的唐樓資料。

何說，戰前唐樓買少見少，同時屬轉角的更少。28幢戰前轉角唐樓中，目前僅雷生春擬議為法定古蹟，其餘大部分評為歷史建築，包括列為一級歷史建築的灣仔石水渠街藍屋、已活化的灣仔和昌大押為二級歷史建築。

稱每幢各有標誌特色 「至少給機會」

該28幢唐樓中有8幢未有評級，當中4幢被古諮會納入須評級的名單，當中荷李活道60號、2009年已建議評為二級的「公利真料竹蔗水」，至今未完成評級程序；餘下4幢更未納入評級清單，包括德輔道中154號、書館街4號、廣東道554號及有待確認落成年份的皇后大道西360及362號。何尚衡認為，這些建築與其他轉角唐樓一樣，應至少給予評級機會，「雖然評級不代表不會清拆，至少都有個認證」。他又說，每幢僅存樓宇都有標誌性建築特色，如德輔道中154號立面裝飾清簡，只有極簡約的橫飾紋和仿古典建築柱頭，卻是現存戰前唐樓中層數最多。撇除部分樓層可能在後來加建的因素有待查考，樓宇之高也較少見，間接見證昔日德輔道中之繁盛。

古蹟辦：一直有檢視具潛在價值建築

古蹟辦回覆稱，一直有檢視具潛在文物價值建築物，以考慮是否適合納入「須進行評級的新項目」名單，包括德輔道中154號、書館街4號及廣東道554號等。至於荷李活道60號，因業主代表多次就擬議評級提出反對及疑問故未評級，古蹟辦會處理反對意見，適當時候提交古諮會確認評級。

何尚衡說，本港鬧市看似還有不少唐樓與洋樓，但戰前的已十分凋零，三級歷史建築彌敦道190號去年中一度傳出清拆危機，考城學社發現，該唐樓不單是尖沙嘴區內唯一在行人路建有騎樓柱的轉角建築物，亦是該區唯一一幢戰前洋樓。他又稱轉角唐樓位於街角，同時有兩個立面面向行人路或車路，更能展現建築風格，就如青山道301及303號唐樓已成區內地標，雖是二級歷史建築，但始終是私人物業，有發展壓力，幸而近日被熏黑的外牆已塗油漆，反映業主有意保育。

（城市保育）