海關拘4人涉洗錢6億 5000萬經虛擬幣平台

部分資金來自內地

海關早前鎖定一個洗黑錢集團，指集團由2020年2月至今年3月期間，利用64個銀行帳戶處理4000宗可疑交易，最大單一轉帳為300萬元，涉款合共達6億元。海關指出，集團成員會收取來自同一海外虛擬貨幣交易平台的轉帳，其後立即經買賣轉為實體法定貨幣，成員會在同日、數分鐘內轉走相若金額，以美元存入本地銀行帳戶，再轉為港元。海關發現，這批不明來歷的資金涉約5000萬元，部分來自內地，相信是利用虛擬貨幣高度隱蔽的特性，隱藏資金來源和流向，增加執法人員的調查難度。

海關同時發現，集團成員亦收取來自440個本地第三者戶口及40間公司的資金，共約4000宗交易，總涉款5.5億元。成員其後會將款項轉至200個第三者戶口及10多個空殼公司戶口，戶口持有人與成員沒直接關係。部分資金經兩間持牌找換店匯至內地。

任職文員、酒店、經理、主婦

收入與財務狀况不符

海關於4月28日採取代號「鷹網」的執法行動，以涉嫌洗黑錢拘捕兩男兩女，年齡介乎32至54歲，4人分別報稱任職文員、酒店職員、公司經理及家庭主婦，相信是集團骨幹，部分人相識。其中文員、酒店職員、公司經理曾在極短時間內，甚至同日在不同實體及虛擬銀行開設戶口，報稱用作儲蓄及日常開支，但就有多筆大額交易。

3人報稱每月收入2萬至3萬元，被捕家庭主婦則報稱無業，4人名下公司沒有實際業務，帳戶卻有合共6億元交易金額，與其財務狀况不相符。海關同時出動逾40人搜查11個處所，包括4個住宅單位、5間公司和2間分別位於觀塘、長沙灣的持牌找換店，檢獲手提電話、電腦、銀行網上保安編碼器和大量文件。

凍170萬資產 擬申充公得益

海關表示已凍結被捕者約170萬元資產，考慮向法庭申請充公懷疑犯罪得益。海關仍在調查資金來源及流向、被捕人背景，亦會與海外執法部門合作，不排除有更多人被捕。