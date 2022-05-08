求情信稱冀令社會變更好 官：寫得真摯信可做到

有被告稱感激港人默默關注社運案

林官分別讀出被告何高僑、林永聰及余雪菁的求情信選段。其中余雪菁的信提及，她透過學習重新認識自己，接觸到性平權、死亡等議題，雖不算什麼才能，但「無用之用亦有其用」，從以往只接受外來資訊，現時學懂多角度思考，將來以自身經歷鼓勵他人。她說自己由青少年變成大人，對他人多了同理心，希望繼續進步，成為一個令社會變得更好的年輕人，冀未來鑽研哲學。她又稱，近兩年香港面對疫情及移民潮，很多人迎難而上，希望生活重回正軌，故明白很多事得來不易，未來不會再犯案。

何高僑在信中稱，家人在他被捕後不離不棄，更有不少港人默默關注社運案件，對此十分感激。他說2019是他人生轉捩點，以後會以積極態度面對人生，為心愛的香港貢獻。林永聰在信中稱，他為追求思想上的自由，學習不少歷史文化知識，了解更多後，尤其喜愛香港的歷史文化，希望學習成為善良正直的人，貢獻世界和香港社會。

明報記者

（反修例風暴）