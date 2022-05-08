灣仔暴動8人囚最少33月 3入教導所 官：懷改變社會理念 但用錯方法

6男5女被告依次為文員仇銘芝（30歲）、學生梁耀文（23歲）、建築工人黎樂恆（32歲）、學生何高僑（21歲）、文員梁偉楓（29歲）、林永聰（19歲）、社工張鳳嬌（29歲）、岑朗賢（18歲）、售貨員蘇朗豪（30歲）、余雪菁（19歲）及文員梁思婷（28歲）。他們被控於2019年10月6日參與暴動；除第1、第3、第5及第9名被告外，其餘另被控非法使用蒙面物品；蘇朗豪另被控管有雷射筆。

指人鏈送物資顯「有預謀」

官重申在場支援罪責非輕

法官林偉權判刑時稱，當日暴動歷時不長，但規模不小，亦有暴徒擲燃燒彈，當時出現示威者人鏈送物資，可見「早有預謀」。林官重申暴動屬嚴重罪行，附和者不可能被輕判，須判具阻嚇刑罰。林偉權提及2019年發生連串暴力事件，很多年輕人懷着改變社會的理念，但是用錯方法，有人對法律認識不深，以為身處現場不犯法，但在場支援都屬有罪，罪責非輕。

官：未證有行為 蓄意裝備成暴動分子

林官稱，雖沒證據顯示被告作出任何行為，但他們蓄意裝備自己成為暴動人群一分子，故就8名成年被告以監禁39個月為量刑起點，考慮各人沒案底、同意不少案情，酌情減刑，仇銘芝、黎樂恆、梁偉楓判囚35個月；另考慮何高僑案發時非常年輕、張鳳嬌對社會貢獻多、梁思婷身體欠佳，減刑兩月，判囚33個月。至於梁耀文攜有水槍和通渠水，另蘇朗豪攜有的雷射筆可作出傷害，故判兩人監禁37個月。餘下不足21歲的林永聰、岑朗賢和余雪菁則被判入教導所。

8人成年囚最多37月

3人未滿21歲入教導所

林官判刑後主動讀出部分被告的求情信，稱讚他們認真反思，希望其他人從中領略正面信息。

翻查資料，同日案發的另一宗案件去年已審結，區院暫委法官高偉雄裁定5人暴動罪不成立，但各人使用蒙面物品罪成，分別判囚10周、入更生中心及社會服務令，惟律政司就暴動罪不成立的裁決上訴，3名成年被告服刑完畢後即時被捕上庭，現准保釋外出。

【案件編號：DCCC 1018/20】

明報記者

（反修例風暴）