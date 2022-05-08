河套應急醫院交付 醫局：需要時投入

林鄭前稱由內地團隊支援

林太3月在記者會稱，應急醫院將由內地醫療團隊支援。早前在亞博館工作的內地援港醫護現已返回內地，李立業昨說，亞博內地援港醫護來自廣東省20多個醫療單位，與應急醫院無關。

本報昨向發展局查詢應急醫院及方艙的建築費，至截稿前未獲回覆。

中央助採購物資 特區付費

另外，政府目前在中央協調下採購醫療物資，相關的醫療物資保障工作小組由商務及經濟發展局統籌，局方前日表示，在中央政府支援下，已接收檢測類、防護類、消毒類、藥品類及設備等物資，共涉逾30種物品。

至於採購費用由哪方支付，商經局昨回覆稱，除早期一批中成藥由中央無償送贈特區外，其他醫療物資均由特區按需要向中央要求協助採購，由特區支付相關費用。

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