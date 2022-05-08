河套應急醫院交付 醫局：需要時投入

【明報專訊】位於河套區、由中央援建的應急醫院和落馬洲方艙隔離設施在3月動工後，上月底全面竣工，歷時51日，前日正式交付港府。新華社報道，應急醫院會提供1000張負壓病牀及3間手術室，方艙則設約1萬個牀位。特首林鄭月娥3月曾在抗疫記者會稱，會爭取應急醫院在4月內分階段投入服務，醫院管理局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業昨稱，醫院尚未開始營運，會在有需要時才投入服務，政府正籌備相關工作。
林鄭前稱由內地團隊支援
林太3月在記者會稱，應急醫院將由內地醫療團隊支援。早前在亞博館工作的內地援港醫護現已返回內地，李立業昨說，亞博內地援港醫護來自廣東省20多個醫療單位，與應急醫院無關。
本報昨向發展局查詢應急醫院及方艙的建築費，至截稿前未獲回覆。
中央助採購物資 特區付費
另外，政府目前在中央協調下採購醫療物資，相關的醫療物資保障工作小組由商務及經濟發展局統籌，局方前日表示，在中央政府支援下，已接收檢測類、防護類、消毒類、藥品類及設備等物資，共涉逾30種物品。
至於採購費用由哪方支付，商經局昨回覆稱，除早期一批中成藥由中央無償送贈特區外，其他醫療物資均由特區按需要向中央要求協助採購，由特區支付相關費用。