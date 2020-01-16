4個月未能侍癌父 「探病難過探監」 卧牀父隔屏幕稱「想人陪」 瑪麗：按病人情况配合探病要求

「可能未死於新冠已死於其他病」

七旬的K父多年前患鼻咽癌，伴隨電療帶來的慢性後遺症令其神經受損，吞嚥及雙手活動能力受影響，另因呼吸困難，需切開氣管置入氣切管維持呼吸。K父3年前開始入瑪麗醫院，行動不便的他，在家人協助下可在走廊散步、間中脫下呼吸機訓練自主呼吸。前幾波疫情下，一家仍能有限制地入內探訪父親，但每次約1小時的探訪已令他們喘不過氣，「好似同時間賽跑，洗完頭、梳頭、舉腳……做晒已經夠鐘，無時間了解爸爸身心狀况」。

未能為父按摩四肢 病情轉差

第五波疫情醫管局收緊探訪安排，K自此未再踏入病房，一家每周只透過視像相見。父親行動不便，需家人定時攙扶、按摩，才能活動及放鬆四肢。現依靠醫護照顧，父親只能長期臥牀，導致心肺、消化肌肉等功能迅速下降，病情進展極不理想。

K父因氣管造口未能說話，視像通話時平板電腦因角度影響，鏡頭未必能拍攝到臥牀父，K苦笑道「現時連父親有否因長期臥牀而生壓瘡也不清楚」，嘆視像通話作用不大。為了解爸爸心境，一家事先將各種心情形容詞印在紙上供父親比劃，但他近日經常表示「不安」、「想人陪」等。K形容禁止探訪的安排「不人道」，令長期病患者身心健康均受影響。

多次反映後，K本周將獲特別探訪安排，但只能隔着玻璃與父親見面，其間不准換人，亦不知這1小時後何時再獲安排見面。雖高興能見到時刻記掛的父親，但新安排下K仍未能照顧父親，質疑「究竟探病安排係滿足病人定家屬？」一家已有4個月未能親身見父親，K說從未與父親分隔如此久，作為女兒感到「好唔好意思」。被問恢復探病後最想與父親做什麼，K思考片刻後只吐出一句，「只係想問下爸爸𠵱幾個月過成點」。

本周可隔玻璃見1小時 下次未知

K父為退休醫生，行醫理念為「運用專業判斷，唔好害死任何一個人」，K形容父親現時處境「相當諷刺」，反問醫管局「成條人命交咗畀你，你有無用專業判斷照顧病人身心？對唔對得住病人？」

瑪麗：適時安排視像探訪

瑪麗醫院回覆查詢稱，院方一直為有關病人提供適切治療及護理，適時安排視像探訪及定時致電家屬交代病情發展，病房職員會因應病人臨牀情况、感染控制安排等因素，盡量配合家屬探病要求。

醫管局上周起恢復26間公立醫院的非急症病房或部門特別探訪安排。局方表示，會在可行情况下，為未恢復特別探訪安排的醫院及病房病人安排恩恤或視像探訪，希望市民理解在目前疫情下，探訪安排會有局限。

明報記者

（新冠疫情）